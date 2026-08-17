Ako ste rođeni između ovih godina i pripadate jednom od četiri znaka, smatraju vas posebnima

Dok se svijet prisjeća ljeta ljubavi i zvukova koji su definirali jednu eru, 17. kolovoz rezerviran je kao dan posvećen generaciji koja je stajala u epicentru tih promjena.

Međunarodni dan baby boomera, kako se neslužbeno naziva, slavi ljude rođene u razdoblju naglog porasta nataliteta nakon Drugog svjetskog rata, okvirno između 1946. i 1964. godine.

Datum nije odabran slučajno; poklapa se s obljetnicom legendarnog festivala Woodstock iz 1969., događaja koji je postao simbol njihove poruke mira, ljubavi i zajedništva.

Odrasli u vremenu neviđenog ekonomskog optimizma, ali i dubokih društvenih potresa, boomeri su ostavili neizbrisiv trag. Njihova kolektivna osobnost, spoj idealizma i pragmatizma, pobune i tradicije, može se promatrati i kroz prizmu astrologije, koja otkriva zašto su baš određeni arhetipovi zodijaka snažno odjeknuli u duhu te generacije.

Generacija rođena da bude viđena

Prema pisanju stranice a razumijevanje psihološkog profila baby boomera ključan je astrološki utjecaj Plutona, planeta duboke transformacije, moći i kolektivne sudbine. Većina pripadnika te generacije rođena je s Plutonom u znaku Lava, znaku koji simbolizira identitet, kreativnost, ponos i vodstvo.

To nije bila generacija predodređena za tišinu i povučenost; odrasli su uz uspon televizije, kulture slavnih i masovnih pokreta. Njihova unutarnja misija bila je izraziti se, ostaviti osobni pečat i preuzeti pozornicu. Vjerovali su da karizma i autentičnost pojedinca mogu pokrenuti lavinu promjena, što se očitovalo u pojavi kulturnih ikona, karizmatičnih vođa pokreta za građanska prava i antiratnih prosvjeda.

Njihov moto bio je "mi možemo promijeniti svijet", a gorivo za tu vjeru bio je optimizam koji je prožimao poslijeratni svijet. Upravo taj spoj samopouzdanja Lava i suočavanja s teškim realnostima stvorio je kompleksnu, utjecajnu i često kontradiktornu generaciju.

Foto: Generirao UI

Bik: Graditelj stabilnosti i sigurnosti

U svijetu koji se oporavljao od rata, potreba za sigurnošću i materijalnom stabilnošću bila je temeljna. Tu na scenu stupa arhetip Bika, zemljanog znaka poznatog po praktičnosti, pouzdanosti i nevjerojatnoj upornosti.

Osobine bika savršeno odražavaju duh boomera koji su svojom marljivošću gradili temelje modernog društva. Poput bika, cijenili su konkretne rezultate, vlasništvo i udobnost koju donosi naporan rad.

Njihova predanost stvaranju sigurnog obiteljskog okruženja i osiguravanju bolje budućnosti za svoju djecu bila je pokretačka snaga.

Bikova ljubav prema uživanju u plodovima svoga rada - dobrom hranom, lijepim domom i materijalnim dobrima - poklapa se s ekonomskim prosperitetom koji je boomerima omogućio da postanu jedna od najbogatijih generacija u povijesti.

Njihova prizemljenost i ponekad tvrdoglava odanost tradicionalnim vrijednostima predstavljaju stup na kojem su mnogi od njih gradili svoje živote, stvarajući osjećaj reda u svijetu punom promjena.

Rak: Čuvar obiteljskih vrijednosti i ognjišta

Nakon godina globalne neizvjesnosti i razdvojenosti, povratak obitelji i domu bio je prioritet. Tu se duh baby boomera isprepliće s energijom raka, znaka koji vlada obitelji, emocijama i osjećajem pripadnosti.

Mnogi boomeri odrasli su u okruženju gdje je nuklearna obitelj bila središte društva, a vrijednosti poput odanosti, brige i zaštite bile su iznimno cijenjene.

Rakova urođena potreba za stvaranjem sigurnog i toplog utočišta odražava želju te generacije za normalnošću i emocionalnom stabilnošću.

Njihova sentimentalnost i povezanost s prošlošću, često izražena kroz nostalgiju za "boljim vremenima", također je karakteristika raka.

Iako su kao mladi bili pokretači pobune, mnogi su se u zrelijoj dobi vratili tradicionalnim ulogama, postajući stupovi svojih obitelji i zajednica, baš kao što brižni rak štiti one koje voli.

Foto: Generirao UI

Lav: Rođeni vođa, optimist i kreativac

Najsnažnija astrološka poveznica baby boomera nedvojbeno je lav. Samouvjereni, ambiciozni i prirodno karizmatični, Lavovi posjeduju optimizam i entuzijazam koji su bili pokretačka snaga ove generacije.

Njihova kreativnost, želja da budu viđeni i potreba za samoizražavanjem bile su gorivo za kulturne revolucije šezdesetih. Od glazbenih festivala do političkih prosvjeda, boomeri su vjerovali u snagu pojedinca da inspirira mase.

Lavovska velikodušnost i toplo srce mogu se povezati s idealizmom pokreta za mir i ljubav, dok se njihova odlučnost i snažna volja očituju u postignućima koja su ostvarili na profesionalnom i društvenom planu.

Ova generacija dala je svijetu neke od najvećih glazbenih zvijezda, filmskih ikona i političkih vođa, a svi oni nosili su prepoznatljiv pečat lava - vjeru u vlastitu iznimnost i sposobnost da ostave trag u svijetu.

Jarac: Uporan i odgovoran strateg

Iako su bili buntovnici, baby boomeri su istovremeno bili i graditelji. Ovdje se ističe arhetip jarca, znaka poznatog po disciplini, odgovornosti i nevjerojatnoj ambiciji. Jarčeva energija odražava onu stranu boomerske osobnosti koja je cijenila naporan rad, hijerarhiju i sustavan pristup ostvarenju ciljeva. Upravo su oni izgradili i desetljećima vodili korporativne i političke strukture.

Njihova praktičnost, organiziranost i sposobnost dugoročnog planiranja omogućile su im postizanje izvanrednih profesionalnih uspjeha.

Poput jarca, poštovali su tradiciju i pravila, čak i dok su ih propitivali. Ta dvojnost - želja za promjenom i poštovanje prema postojećim strukturama - ključna je za razumijevanje njihovog nasljeđa.

Oni su bili generacija koja je vjerovala da se sustav može promijeniti iznutra, marljivim i predanim radom.