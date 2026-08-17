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Premier liga uvodi revoluciju: Prijenosi utakmica više nikada neće biti isti

Premier liga uvodi revoluciju: Prijenosi utakmica više nikada neće biti isti
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Foto: Matt Impey/Shutterstock Editorial/Profimedia

Nogomet je sporo replicirao inovacije u emitiranju koje su prihvatili drugi sportovi

17.8.2026.
19:34
Sportski.net
Matt Impey/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Premier liga će prvi put ove sezone dopustiti audiozapis razgovora na terenu između igrača i sudaca tijekom prijenosa uživo.

Korištenje audiozapisa od strane nositelja prava Premier lige, dio je proširenja RefCam sustava, koji je postao stalna značajka vrhunskih prijenosa prošle sezone nakon šestotjednog probnog razdoblja na početku kampanje. 

RefCam kamere montirane na glavu koristile su se kako bi pružili gotovo trenutne snimke utakmica iz novog kuta u pokušaju da poboljšaju iskustvo gledatelja, ali prema uvjetima ugovora s klubovima, audiozapis snimljen kamerama nije emitiran do nekoliko dana kasnije.

Kako piše Guardian propisi će se ove sezone ublažiti kako bi se omogućila ograničena upotreba RefCam audiozapisa tijekom utakmica uživo, s jednim ili dva incidenta koji će se emitirati iz svakog od 38 kola Premier lige. 

Audio se neće prenositi uživo niti uključivati ​​incidente koji su prijavljeni video pomoćnom sucu, jer to nije dopušteno prema pravilima igre, koje je postavio Međunarodni odbor nogometnih saveza (IFAB). Nova audio ponuda bit će dostupna kao dio gotovo uživo trenutnih repriza, dok će se broj TV utakmica s RefCamom povećati s 20 na oko 45.

Nogomet je sporo replicirao inovacije u emitiranju koje su prihvatili drugi sportovi, s intervjuima tijekom utakmice i kamerama u svlačionicama koje su odavno prihvaćene u kriketu i oba kodeksa ragbija, kao i u mnogim američkim sportovima. Pod sve većim pritiskom nositelja prava, nogomet se s odgodom otvara. 

Premier LigaSuci
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