Povijest Premier lige govori nam kako će Arsenal jako teško do obrane naslova

Nogometaši londonskog Arsenala osvojili su engleski Community Shield nakon što su u Cardiffu svladali Manchester City 3-0.

Utakmica Community Shielda, tradicionalnog uvoda u novu sezonu engleskog nogometa, igrali su Arsenal kao aktualni prvak Premier lige, dok je City izborio nastup osvajanjem FA Cupa.

Topnici su zasluženo stigli do prvoga trofeja sezone pogocima Talijana Riccardo Calafiorija već nakon 24 sekunde igre, Nijemca Kai Havertza (28) i Norvežanina Martina Odegaarda (48), dok je Grk Christos Tzolis bio dvostruki asistent. Arsenalu je to 18. naslov Community Shielda, dok je City ostao na sedam lovorika.

Bila je to i prva službena utakmica Manchester Cityja pod vodstvom Enza Maresce, koji je ovog ljeta naslijedio Pepa Guardiolu. Joško Gvardiol je odigrao cijelu utakmicu, dok je Mateo Kovačić igrao do 78. minute i bio jedan od najboljih igrača Citya.

Topnici su kao aktualni prvaci po mnogima jedan od favorita za osvajanje naslova i sljedeće sezone, ali tradcijia Premier lige ne ide im u korist. Naime, samo je jedan od osvajača Community Shielda osvojio i naslov prvaka Premier lige od sezone 2011./12. kada je Opta prikazala mjerenja.

Osvajači Community Shielda koji su zatim osvojili i ligu

MAN UTD (93-94)

MAN UTD (96-97)

CHELSEA (05-06)

MAN UTD (07-08)

MAN UTD (08-09)

CHELSEA (09-10)

MAN UTD (10-11)

MAN CITY (18-19)