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LJETNI ĐIR /

Šime Elez pozirao bez majice i pokazao mišićavo tijelo: 'Manje vremena za ne raditi ništa'

Šime Elez pozirao bez majice i pokazao mišićavo tijelo: 'Manje vremena za ne raditi ništa'
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Čini se da je ležeran mediteranski stil života koji Šime promovira pogodio interes publike

17.8.2026.
15:48
Hot.hr
Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Bivši "Gospodin Savršeni", 27-godišnji Šime Elez, ovo ljeto očito provodi po vlastitim pravilima, a najnovijom objavom na Instagramu ponovno je oduševio više od 50 tisuća pratitelja prikazom idiličnog dana na jadranskoj obali. Kroz seriju fotografija i videozapisa, Šime je dokumentirao dan ispunjen adrenalinom i opuštanjem, a sve je začinio svojim prepoznatljivim humorom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Šime Elez (@simeelez)

Fokus na sebe nakon burnog perioda

Nakon medijski popraćenog prekida veze s pjevačicom Majom Šuput (46) početkom ljeta., Šime se, čini se, u potpunosti posvetio sebi. Mladi ekonomist, koji je prije sudjelovanja u popularnom reality showu radio u menadžmentu, ovo ljeto koristi za osobni razvoj i isprobavanje novih stvari. Javnost ga je upoznala kao zvijezdu četvrte sezone "Gospodina Savršenog" početkom 2025., no nakon ljubavnih drama, okrenuo je novu stranicu.

Cijelo ljeto na društvenim mrežama dijeli trenutke koji svjedoče o njegovoj transformaciji. U lipnju se pohvalio kako je uspješno savladao kitesurfing, dok je u srpnju iznenadio pratitelje fizičkom promjenom, pripisujući je mjesecu "reda, rada i discipline".  Njegova najnovija objava savršeno se uklapa u tu priču o ljetu samootkrivanja.

"Probudio sam se kasno pa sad imam manje vremena za ne raditi ništa", napisao je Elez u opisu objave, duhovito se poigravajući s percepcijom ljetne dokolice. Objava, koja kombinira akcijske fotografije na dasci, selfieje i kratki videozapis koji dočarava živahnu atmosferu u popularnom beach baru, izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Među brojnim emotikonima vatre, pratitelji su mu ostavljali poruke podrške i divljenja. "Živi svoje snove", poručio mu je jedan korisnik, dok su drugi komentirali "La vida loca" i "Lijepo!". Čini se da je ležeran mediteranski stil života koji Šime promovira pogodio interes publike, a jedna je pratiteljica najbolje sažela dojam koji prizori ostavljaju: "Ovo liječi mozak i dušu".

 

Gospodin Savršeni 2026RtlŠime ElezMaja šuput
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