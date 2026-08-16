Arsenal i City otvaraju sezonu u jednom od najiščekivanijih Community Shielda zadnjih godina

Prvak Premier lige Arsenal sučelit će se s osvajačem FA kupa Manchester Cityjem u jednom od najiščekivanijih susreta Community Shielda posljednjih godina. Tekstualni prijenos utakmice od 16.00 pratite na portalu Net.hr.

Community Shield 0 Arsenal : 0 Manchester City

Tradicionalna uvertira u novu sezonu najvišeg razreda engleskog nogometa uvijek je prilika za rano stjecanje prava na hvalisanje među izglednim kandidatima za naslov u nadolazećoj sezoni.

Ovosezonska utakmica, koja će se zbog nedostupnosti Wembleyja u Londonu odigrati u Cardiffu, bit će prvi susret u kojem će Enzo Maresca voditi Manchester City u natjecateljskoj utakmici otkako je na mjestu trenera zamijenio Pepa Guardiolu.

Što se Arsenala tiče, njihov prekid 22-godišnjeg čekanja na naslov prvaka Premier lige nije dočekan kao početak novog zlatnog razdoblja za Topnike. Umjesto toga, postavljaju se pitanja o tome koliko će zapravo uvjerljivo braniti naslov.

Iako ga se često naziva "slavnom prijateljskom utakmicom", ovogodišnji okršaj, stoga, nosi poseban značaj i postavlja pozornicu za novu napetu utrku za naslov.

Najveća priča uoči susreta je, dakle, nova era Manchester Cityja bez Pepa Guardiole, koji je nakon završetka prošle sezone napustio klub. Nakon desetljeća dominacije, kao što smo naveli u uvodu, Pep Guardiola je otišao s klupe Građana, a njegovo mjesto preuzeo je bivši asistent Enzo Maresca. Za Talijana je ovo prva natjecateljska utakmica na čelu Cityja, a već je poručio kako mu je cilj "smanjiti zaostatak za Arsenalom", koji ih je lani, u utrci za naslov, nadmašio za sedam bodova. Manchester City ulazi u razdoblje dokazivanja da mogu nastaviti nizati uspjehe i bez svog legendarnog trenera.

S druge strane, Arsenal Mikela Artete želi potvrditi status najbolje momčadi Engleske. Nakon što su prošle sezone prekinuli 22-godišnji post i osvojili naslov, Topnici žele sezonu otvoriti trofejem i pobjednički ući u prvenstvo, što bi ih napunilo dodatnom injekcijom samopouzdanja. Arteta se ipak suočava s izazovima. Zvijezde poput Bukaya Sake i Declana Ricea imale su kratke pripreme nakon nastupa za Englesku na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi, dok su ključni braniči William Saliba i Jurriën Timber ozlijeđeni. Prvi test sezone stoga je i pravi ispit snage i širine Arsenalove momčadi.

Zanimljivo je da pobjeda u ovom natjecanju često donosi nesreću. U posljednjih šesnaest godina samo je jednom pobjednik Community Shielda na kraju osvojio i Premier ligu. Poraženi tim je, štoviše, češće postajao prvak. U posljednjem međusobnom susretu u ovom natjecanju 2023. godine, Arsenal je slavio nakon jedanaesteraca.

Nedjeljni dvoboj stoga je više od borbe za prvi trofej sezone. To je rani uvid u snagu obnovljenog Cityja i šampionski mentalitet Arsenala.