Građani u Omišu i dalje čekaju na isplatu štete: 'Župan prvo mora proglasiti prirodnu nepogodu'

U pomoć Omišu s donacijama dolaze Grad Zagreb i Dubrovnik.Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izvijestio je kako će grad donirati 130 tisuća eura, no ističe kako je to tek početak pomoći za područje koje je poharao veliki požar. Pomoć su posljednja tri dana pružali i zagrebački vatrogasci. Njih 33 vratilo se u Zagreb.

Oglasio se i dubrovački gradonačelnik Mato Franković, koji će kao čin solidarnosti i prijateljstva Omišu donirati 150 tisuća eura.

Još uvijek nije poznato kada će krenuti isplata odštete, a u tijeku je sanacija opožarenih područja - prije svega elektroenergetske opskrbe kako bi se uspostavila opskrba električnom energijom. Voda je došla do svih domaćinstava, pritisak je za sada dobar jer na tom području nema otvorenog plamena.

Što se tiče same odštete za materijalnu štetu, prije svega stambene objekte, apartmane, ugostiteljske objekte, vozila i plovila, vjeruje se da će proces potrajati, kao što je bio slučaj i u prošlogodišnjem požaru.

Više o tome u RTL-u Danas razgovarali smo s Damirom Gabrićem, načelnikom Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije.

Kada ljudi mogu očekivati odštetu od požara?

Obnova područja je krenula već od onog jutra kada se požar odmakao. Već od pet sati ujutro smo krenuli s micanjem vozila i čišćenjem cesta. Vidjeli ste i da je HEP od prve sekunde ušao u trasu i danas su pri kraju, 200 ljudi su povukli s godišnjih odmora. Tako da su sve službe bile na terenu. Što se tiče same odštete za građane, znate da župan po zakonu mora proglasiti prirodnu nepogodu. Mi bismo to već mogli praktički mogli napraviti, međutim, štiteći naše građane da oni mogu skupiti svu dokumentaciju, pričekat ćemo još nekoliko dana. Moram naglasiti i da policija još uvijek provodi očevide i s time će završiti sutra, a već prekosutra ulaze timovi Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, odnosno naši inženjeri građevine koji će procijeniti jesu li određeni objekti za rušenje ili za nadogradnju, mogu li se obnoviti. Grad će, usporedno s njima, na teren poslati svoje ekipe za procjenu šteta na poljoprivrednom zemljištu, kojima ćemo pridružiti stručne osobe kada budemo imali preliminarne troškove. Nadamo se da će u tom periodu građani prikupiti potrebitu dokumentaciju.

Što je ono što im treba od dokumentacije?

Generalno, svi moraju imati list o vlasništvu. Znamo da su mnogima ti dokumenti izgorjeli, moraju imati list o građevinskoj opravdanosti nekretnine. Naravno da ćemo i mi staviti županijske urede na raspolaganje da to dobiju što prije. Župan je već upozorio djelatnike da im moraju maksimalno izaći u susret. Kada vidimo da su se stvorile okolnosti da to građani mogu napraviti u roku od osam dana, kakav je rok od proglašenja prirodne nepogode, onda se u roku od 60 dana to mora unijeti u registar šteta. Vjerujem da ćemo kroz nekoliko dana proglasiti prirodnu nepogodu i onda građani to mogu prijavljivati.