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Ovako danas izgleda Omiš iz zraka: Izgorjelo je 58 kuća, 39 vozila, 25 plovila

Požarna fronta na omiškom području bila je duga oko 23 kilometra, od Lokve Rogoznice do Omiša. Ukupna površina opožarenog područja je oko tisuću hektara.  

Prema posljednjim službenim podacima, koji još nisu konačni, vatra je zahvatila 58 kuća i stambenih objekata, 39 vozila, od čega dva teretna vozila i motocikl, kao i 25 plovila. 

U videu pogledajte kako iz zraka izgleda izgorjeli Omiš iz zraka.

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16.8.2026.
19:31
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