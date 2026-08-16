Ovako danas izgleda Omiš iz zraka: Izgorjelo je 58 kuća, 39 vozila, 25 plovila

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

BILANCA UŽASA /

Požarna fronta na omiškom području bila je duga oko 23 kilometra, od Lokve Rogoznice do Omiša. Ukupna površina opožarenog područja je oko tisuću hektara.

Prema posljednjim službenim podacima, koji još nisu konačni, vatra je zahvatila 58 kuća i stambenih objekata, 39 vozila, od čega dva teretna vozila i motocikl, kao i 25 plovila.

U videu pogledajte kako iz zraka izgleda izgorjeli Omiš iz zraka.

Sve najnovije informacije o požarima pratite na portalu Net.hr