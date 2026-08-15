Lara hodočasti u Sinj već treći put s istom nakanom: 'Samo da Hajduk bude prvi, ali neće pa neće'

'VALJDA ĆE OVAJ PUT' /

Tisuće hodočasnika i ove su godine stigle u Sinj kako bi se poklonile Čudotvornoj Gospi Sinjskoj. Vjernici su pristizali iz cijele Hrvatske, ali i iz susjednih zemalja, a mnogi su do Sinja pješačili desecima kilometara, cijelu noć i po velikoj vrućini.

Sinj u hrvatskoj marijanskoj tradiciji ima posebno mjesto, a za brojne vjernike dolazak pred Gospin lik postao je tradicija koju iz godine u godinu ne propuštaju.

Lara Mikelić iz Split dolazi već treći put s istom nakanom.

'Ja već treći put imam istu nakanu. To je da mi Hajduk bude prvi, ali neće pa neće! Valjda ovaj put hoće pa da iduće godine mogu imati neku drugu nakanu', rekla je.

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