Nakon vatrene stihije stiže pomoć: Gradonačelnik Omiša otkrio što čeka ljude koji su ostali bez svega

Požar koji je u noći s četvrtka na petak poharao omiško područje zahvatio je oko 1000 hektara, a iza sebe je ostavio izgorjele kuće, vozila i drugu imovinu. Vatrogasci i dalje saniraju opožarene objekte i rubove požarišta, dok se istodobno počinje popisivati šteta.

Iz Omiša se javila reporterka RTL-a Danas Marina Brcković, koja o razmjerima štete i tome kakvu pomoć mogu očekivati pogođeni građani razgovara s gradonačelnikom Zvonkom Močićem.

Kada kreće popisivanje štete?

Prvo se mora proglasiti da je požar službeno završen. To očekujem sutra, ako ne bude nekih problema. Nakon toga naše gradske ekipe idu u obilazak i procjene. To su prve preliminarne procjene, zatim obavještavamo Županiju. Nakon toga bit će poziv građanima s jasnim datumom od kada do kada moraju prijaviti štetu kako je oni vide. Treći korak su stručne komisije koje onda stvarno procjenjuju štetu i to ide na obradu u Županiju i još neka druga tijela. Država je obećala značajna sredstva. Mislim da će ljudi biti dobro obeštećeni, ali sve ovisi o tome kakvi su njihovi papiri, koliko je sve zakonito i kolika je stvarna šteta. U prvi mah sve izgleda grozno, ali vidjet ćemo.

Koliko će cijeli taj proces trajati? Neki ljudi zaista su ostali bez svega i nemaju baš vremena za čekanje.

Brzo će to biti. Administracija je ovdje jako važna i mora biti precizna, ali u roku od par mjeseci to može biti završeno.

Kako će taj proces izgledati? Kome se građani koji su ostali bez svojih domova, automobila, restorana i kafića mogu javiti?

Našim službama. Bit će točan i jasan datum od kada do kada trebaju prijaviti štetu. Nažalost, mi smo to prošli prošle godine. Mi smo grad koji je ranjen, ali i dalje lijep i živjet ćemo i dalje. Mi ćemo naše obeštetiti, država će pomoći i mi ćemo nastaviti.

Neki ljudi i dalje su bez struje. O kolikom broju se radi i kada bi je mogli dobiti?

Ekipe, skoro 200 ljudi, HEP-ovih radnika, kooperanata i svih drugih službi, već od jučer rade. Danas će, po njihovim riječima, biti riješeno oko 80 posto, a ostatak sutra.

Neki su tražili agregate. Hoće li im to biti omogućeno?

To ovisi o tome koliko ih ima na raspolaganju i gdje su još potrebni. Tu informaciju stvarno ne mogu dati.

Neki ljudi i dalje donose potrepštine iako ih više nitko ne preuzima. Imate li poruku za građane?

Hvala svima, nitko nije zakasnio, ali sada stvarno više ne treba. Preko četiri i pol tisuće ljudi u prvi mah, pa dvije tisuće... Ali već od sinoć nemamo nijednu izbjeglicu. Tako da hvala, ali neka sačuvaju za neki naš novi poziv.

Prošla su dva dana od požara. Kada vidite sve razmjere štete, kako je vama?

Tužno i ružno, a s druge strane sretan sam jer je moglo biti i gore. Kako je strašno bilo, moglo je biti puno gore. Na kraju su vatrogasci izvrsnim radom spasili brojne, brojne kuće koje su bile potpuno okružene. Tako da će se vjerojatno sve oporaviti za jednu godinu. Ako su kuće ostale, sve će biti dobro.

Koja je vaša poruka za kraj građanima koji su ostali bez svega?

Ljudi moji, život donese svašta, ali ide dalje. Mi ćemo pomoći, a vi morate skupiti snage i nastaviti.