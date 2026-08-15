Požar im je uzeo sve, a onda se dogodilo nešto predivno: 'Dolazili su ljudi sa svih strana'

Nakon razornog požara kod Omiša, pomoć stradalima stiže iz cijele Hrvatske. Prihvatni centri i danas su otvoreni, a građani donose odjeću, higijenske potrepštine, hranu i sve što je potrebno ljudima koji su ostali bez imovine. No donacija se prikupilo toliko da iz Crvenog križa poručuju kako ih zasad imaju i više nego dovoljno.

U prihvatnom centru Ribnjak najbolje se vidi koliko su se građani uključili u pomoć.

"Ciljano uzimamo i donosimo jer smo sinkronizirani. Popisali smo u kojem kućanstvu treba određena pomoć, bilo hrana, voda, a isto tako i za kućne ljubimce", rekla je Zrinka Mraković iz Splita.

Iz Crvenog križa kažu kako je odaziv građana posljednjih dana bio izniman.

"U ova dva dana stvarno odaziv građana i svih ljudi dobre volje bio velik. Imamo jako puno donacija, svega imamo dovoljno", rekao je Ivan Usmiani, voditelj Službe za djelovanje u kriznim situacijama Hrvatskog Crvenog križa.

Hrana i voda stižu na teren, ali struje još nema za 800 ljudi

Dok se pomoć prikuplja u prihvatnim centrima, na terenu se svakodnevno dostavljaju hrana i piće.

"Cijeli dan dostavljamo na terene hranu, piće, gotove obroke za vatrogasce i za djelatnike HEP-a koji pokušavaju sanirati elektromrežu", rekao je Ivan Pivčević, zamjenik gradonačelnika Omiša.

No jedan od najvećih problema i dalje je opskrba električnom energijom. Bez struje je još oko 800 ljudi u nekoliko mjesta.

Na terenu je od jutra oko 200 radnika HEP-a, a posao dodatno otežava nepristupačan teren.

"Ima puno ekipa, ali kad ćemo biti gotovi, to nitko ne zna. Oko 70 stupova dalekovoda i stotinjak niskonaponske mreže je stradalo. Teren je nepristupačan, dolazi bager, nosimo na ruke, sve se radi ručno", rekao je Dragan Budimir iz Sinja.

Slično opisuje situaciju i Domagoj Čopac iz Čeline.

"Dva dana smo tu i bit ćemo još dosta. Najviše su stradali stupovi struje, cijelo mjesto nema struje, moramo iznijeti te stupove, a teren je nepristupačan", rekao je.

Iz HEP-a poručuju da bi većina kućanstava trebala dobiti električnu energiju do kraja dana.

Mještani pomažu agregatima, struja se puni i u prihvatnom centru

Dok se čeka na obnovu elektroenergetske mreže, mještani uskaču jedni drugima u pomoć i vlastitim agregatima. U prihvatnom centru osigurane su i utičnice za one kojima je potrebno napuniti mobitele i druge uređaje.

Među onima koji su se našli u problemu bili su i turisti.

"Otišli smo do apartmana koji, na sreću, nije jako stradao, ali nije bilo struje. A bez struje bilo je zaista teško pa smo morali doći napuniti uređaje", rekao je Matej iz Košica u Slovačkoj.

Da pomoć stiže sa svih strana, potvrđuju i Bruna i Iva iz Omiša.

"Dolazili su ljudi i iz susjedstva i od svugdje", rekle su.

Na pitanje je li se pročulo da kod njih ima struje, kratko su odgovorile: "Da."

Građani nude automobile i smještaj

Solidarnost se ne vidi samo kroz donacije. Društvene mreže i Facebook grupe pune su ponuda pomoći. Jedni nude automobile, drugi smještaj, a građani nude i pomoć oko hrane, lijekova i drugih potrepština.

Robert Pervan, koji je stigao iz Austrije, kaže da mu je nakon požara najvažnije bilo pronaći dokumente.

"Još nam fale dokumenti, putovnice, ali to je nebitno, to se da popraviti", rekao je.

Na pitanje treba li mu još nešto, posebno je pohvalio pomoć koju su dobili.

"Ne, moram pohvaliti i policijsku postaju Omiš, a puno toga smo našli i kroz Facebook gdje smo prijavili nestanak. Stvarno sve pohvale svima", kazao je.

Pomoć stiže i iz Petrinje

Pomoć u Omiš i okolna mjesta stiže iz cijele Hrvatske.

U Lokvu Rogoznicu jutros je stigla ekipa iz Petrinje s velikim kombijem i prikolicom punom pomoći.

"Donijeli su hrpu stvari, odjeće, hrane, svih mogućih potrepština. I evo sad to pokušavamo raspodijeliti kome treba", rekao je Karlo Kovačić iz Lokve Rogoznice.

Financijsku pomoć već su ponudili Vukovar, Pula, Primorsko-goranska županija i susjedna Slovenija.

Dok se šteta nakon razornog požara još zbraja, a posljedice saniraju, Omiš i okolna mjesta dobivaju podršku sa svih strana. Od vatrogasaca i radnika HEP-a na terenu do građana koji donose hranu, nude smještaj i automobile – pomoć stradalima stiže iz gotovo svih krajeva zemlje.