Borba za život nakon omiškog pakla: Četvero pacijenata na respiratoru, liječnici najavili nove operacije

Stanje sedmero pacijenata s opeklinama zadobivenih u velikom požaru na omiškom području koji se liječe u KBC-u Split je nepromijenjeno, doznaje se u subotu u bolnici.

Pacijentima je stanje isto kao jučer, nema promjena i ne očekujemo ih do idućeg tjedna. Od sedmero pacijenata četiri ih je na intenzivnoj njezi na respiratoru, a troje je na odjelu, rekla je glasnogovornica KBC-a Kristina Bitanga.

Ranije danas je dr. Ivan Utrobičić, kirurg iz KBC-a Split, izvijestio da su u jedinici intenzivnog liječenja prethodno bila tri pacijenta, no jednoj se pacijentici jučer poslijepodne stanje pogoršalo pa je ponovno operirana, intubirana i premještena na intenzivnu.

"U odnosu na jučerašnje, odnosno sinoćnje stanje, nema bitnih promjena. Danas smo previli sve pacijente. Postoje određene nijanse u njihovu stanju, ali one trenutačno ne utječu na njihov status ni na odluku o daljnjem liječenju", rekao je Utrobičić.

Dodao je da će pacijenti ponovno biti previjeni u nedjelju, kada će liječnici provjeriti njihovo stanje te najavio da bi operacije trebali početi u ponedjeljak, budu li sposobni za operativne zahvate.

"Krenuli bismo s čišćenjem, odnosno odstranjivanjem izgorjele kože i rekonstrukcijom nastalih defekata, prema principima i algoritmima kirurgije opeklinske bolesti, objasnio je.

"Liječnik je istaknuo da kod opeklinske bolesti nije zahvaćena samo koža, nego je riječ o bolesti cijelog tijela gdje dolazi do poremećaje u različitim organskim sustavima.

"Koža je vidljiva pa govorimo o opeklinama kože, ali u organizmu dolazi do brojnih patofizioloških promjena. Zato u liječenje trebaju biti uključeni anesteziolozi kao intenzivisti te drugi stručnjaci, među kojima su infektolozi, fizijatri i, prema potrebi, psihijatri."

"Ali mi još nismo u toj fazi, daj Bože da dođemo u tu fazu gdje ćemo sve njih uključiti", rekao je kirurg Utrobičić.

Uz sedmero pacijenata u splitskom KBC-u, troje pacijenta s opeklinama u petak je prebačeno na Kliniku za traumatologiju u Zagrebu gdje se liječnici bore za njihov život.

U velikom požaru koji je zahvatio omiško područje u noći s četvrtka na petak život je izgubila jedna je osoba, koja još nije identificirana.