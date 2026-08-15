U samo tri minute pakao se spustio na zemlju: Snimka nadzorne kamere pokazala koliko se brzo požar proširio

POTPUNI UŽAS KOD OMIŠA /

Za sve je kriv razoran požar, nikad viđen na tom području. Splitsko dalmatinska županija proglasila je elementarnu nepogodu, a uz prirodnu katastrofu ostaju otvorena pitanja - zašto nije bilo poruka upozorenja, i je li se evakuacija mogla bolje provesti.

Kolika je bila brzina požara pokazuju snimke nadzorne kamere iz Stanića. Od početnog dima do vatrene buktinje u svega 3 minute. Najvažnije je bilo spasiti živote i nastao je kaos.

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