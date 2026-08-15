Samo ovo je ostalo od crkve, prizori s Pelješca su potresni: 'Vidjeli smo veliki oblak'

Kada je u petak ujutro stigla vijest da je vatra u Omišu pod kontrolom, došlo je do nove drame južnije - dio vatrogasaca preusmjeren je na Pelješac, a onda je stigla vijest da gori iznad Trogira, pa opet kod Omiša, a onda i kod Zadra.

Zbog više požara vatrogasni sustav u Dalmaciji doveden je do krajnjih granica izdržljivosti, stiglo je pojačanje s kontinenta, pa u noć ulaze sa svim požarima pod kontrolom. No, i ovaj na Pelješcu širio se munjevitom brzinom nošen burom i za sobom ostavio veliku štetu.

'Užas jedan, strašno'

Kanaderi iznad Pelješca borili su se protiv vatre, dok su vjetar i suho raslinje otežavali posao. Sveukupno četiri kanadera poslana su na poluotok zbog velikog požara koji je na području Kune Pelješke - Potomja i Prizdrine buknuo u petak ujutro.

"Užas jedan... Noćas to je bilo... u stvari jutros, rano, strašno", pričao nam je u petak stanovnik Pelješca Ivo Dančić.

"To nas je sve potreslo. Non-stop je dim. Digli smo se u šest sati, vidjeli smo da je to sve jedan veliki oblak, nema Sunca. Onda smo čuli - majka me zvala iz Kune i govori da gori u Kuni. I sada ćemo vidjeti kako će to dalje ići. Ja sam se htio javiti da tamo nešto pripomognem, ali govore mi da su organizirani, sve je dobro", ispričao je pak Eugen Čajević iz Golubnice.

Na terenu je bilo 60 vozila - s 230 vatrogasaca diljem Hrvatske - iz Koprivnice, zagrebačke županije i cijele dubrovačke županije. "Mi smo krenuli u jedan sat u noći, ovdje smo stigli u 13, a prva zapovijed je bila idemo u Omiš. Tijekom noći se dogodilo puno stvari, razvoj požara, uslijed nevremena i svega, pa su nas uputili da idemo ovdje na Pelješac. Došli smo ovdje u Potomje i tu čekamo razvoj događaja", opisao je Zvonimir Habijan, zapovjednik Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije.

Situacija je u petak popodne izgledala bolje, međutim najgore još nije prošlo, poruka je zapovjedonika dubrovačkih vatrogasaca Stjepana Simovića: "Sada smo usredotočeni na južnu stranu požarišta. Izišli smo od Potomja prema vrhu, ova druga strana što ide prema Orebiću - sada se tu penjemo. Malo je zahtjevna jer je to jako strm i težak teren. To je na 500 metara nadmorske visine, tako da je to jedan dugotrajan put, ali polako idemo, guramo naprijed."

Izgorjela mala crkva

U potpunosti je izgorjela mjesna crkva na groblju kod Potomja, u videu na vrhu članka možete pogledati što je ostalo od nje. Šteta je velika, ali lokalni svećenici uvjeravaju da će je obnoviti.

"Božja je volja bila takva, crkva se urušila, ali zajednica i dalje postoji. Dok ima ljudi koji će dolaziti u tu crkvu, imamo za koga obnavljati", govori Ante Tonći Prizmić, župnik Župe Velike Gospe u Kuni Pelješko.

"Crkva je izgorjela, ali Bogu hvala da su ljudi dobro, da su kuće dobro. Mi ćemo to napraviti kasnije, projekti, pomalo uz pomoć svih obnoviti", navodi dubovački biskup Roko Glasnović.

Tijekom dana su zbog požara zatvorene ceste - pa je promet preusmjeren na trajekt Trpanj - Ploče koji je neprestano vozio. Na Pelješac su stigli potpredsjednici Vlade i ministri Davor Božinović i Branko Bačić, koji su stigli na sastanak Stožera civilne zaštite Orebića. I jednom kada se požar lokalizira, s obzirom na veličinu obuhvaćenog područja, zahtjevan teren i vremenske okolnosti, dežuranje može potrajati i do nekoliko dana.