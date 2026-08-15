Kraj toplinskog vala: Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka za Gospu i kad će 'ohladiti'

Prijepodne posvuda vedro. Vjetar na kopnu većinom slab, jedino na istoku zemlje ponegdje umjeren jugoistočni. Na Jadranu će još u noći i ujutro puhati umjerena bura koja zatim slabi. Najniža temperatura u unutrašnjosti većinom slična jučerašnjoj, od 11 do 15 Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu pak toplije uz temperaturu od 21 do 26.

Od sredine dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje obilje sunca. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura stupanj dva viša od jučerašnje. Bit će uglavnom između 31 i 33 stupnja.

Slične temperature očekuju se i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Bit će sunčano, a tek pokoji oblak mogao bi se razviti uglavnom oko gorja. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar.

U Dalmaciji većinom sunčano. Uz umjeren razvoj oblaka rijetki pljusak moguć je uglavnom na širem makarskom području. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Bit će malo manje vruće nego jučer, uz temperaturu između 32 i 35 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj sunčano uz slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura uz obalu i na otocima između 32 i 34, a u gorju ponovno vruće, oko 30, 31 stupnja.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Još u nedjelju sunčano i vruće uz nešto više oblaka nego ovih dana. Jače naoblačenje u ponedjeljak, donijet će kišu i pljuskove s grmljavinom, ponajprije u Gorsku i središnju Hrvatsku, a u noći na utorak i na istok zemlje. Zatim slijedi postupno razvedravanje, a temperatura će tada biti i nešto niža. I dalje ostaje vrlo toplo i vruće, a od sredine tjedna temperatura ponovno u porastu.

IDUĆIH DANA NA MORU

I na moru nedjelja sunčana, a početkom tjedna uz porast naoblake mogući su kiša i pljuskovi. Najprije će zahvatiti sjeverni Jadran, a u noći na utorak mogući su i drugdje. U ponedjeljak će zapuhati umjereno jugo, prema večeri bura. Sredinom tjedna pak stabilnije i sunčanije, a temperatura se neće značajno mijenjati. Bit će uglavnom oko 31, 32 stupnja, ali dobra vijest je da konačno završava toplinski val.