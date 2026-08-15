Snažan potres magnitude 7,7 pogodio Indoneziju, izdano upozorenje na tsunami

Snažan potres pogodio je obalu Indonezije rano u subotu, nakon čega je uslijedilo nekoliko naknadnih potresa, što je pokrenulo rano upozorenje na tsunami od strane geofizičke agencije te zemlje.

Najmanje petero ljudi je poginulo, a snažan potres uzrokovao je i urušavanje zgrada.

Guverner pokrajine Istočna Nusa Tenggara, Emanuel Melkiades Laka Lena, rekao je na konferenciji za novinare da je pet osoba poginulo nakon što su ruševine pale na njih dok su spavali.

EMSC je zabilježio potres magnitude 7.7 na dubini od 35 kilometara, nakon čega su uslijedila najmanje 10 naknadna potresa.

Iako je indonezijska geofizička agencija BMKG izdala rano upozorenje na tsunami za neke regije u zemlji, kasnije je upozorenje povukla.

Ipak, valovi tsunamija manjih od tri metra zabilježili su u nekoliko mjesta, objavio je The Guardian.

Epicentar potresa, koji se dogodio uz obalu otoka Flores, nalazio se 68 kilometara (40 milja) od grada Ende u pokrajini Istočna Nusa Tenggara, izvijestio je USGS.

Prostrani indonezijski arhipelag doživljava česte seizmičke i vulkanske aktivnosti zbog svog položaja na "Pacifičkom vatrenom prstenu".

Podrhtavanje tla izazvalo je paniku, na društvenim mrežama pojavljuju se snimke trenutka kad se tlo zatreslo.

🚨 7.7-MAGNITUDE EARTHQUAKE HITS INDONESIA 🇮🇩



A powerful earthquake struck off the coast of Ternate, causing panic and evacuations. Authorities are assessing possible damage and casualties.#Indonesia #Earthquake #BreakingNews #Ternate pic.twitter.com/WdP3JgvAGF — Mahrosh Pervaiz (@MahroshPervaiz1) August 14, 2026

Bilo je i urušavanja zgrada.

7.7 earthquake in Indonesia.

Horrific.

pic.twitter.com/6CJpJDKs1C — PermaMask_Jane💉x 11 Still NOVID (@greengrandma5) August 15, 2026

A powerful 7.7-magnitude undersea earthquake struck off the northern coast of Indonesia's Flores Island, triggering tsunami warnings across several coastal provinces. Indonesian meteorological agencies urged residents in impacted areas to evacuate immediately to higher ground and… pic.twitter.com/lcbLMBfpfy — The Weather Channel (@weatherchannel) August 15, 2026

Potres magnitude 6,2 pogodio je istočni dio arhipelaga početkom srpnja, ne uzrokujući žrtve niti veću štetu.

U 2018. godini, 2200 ljudi poginulo je u Paluu, gradu s oko 400.000 stanovnika i glavnom gradu pokrajine Sulawesi, u potresu magnitude 7,5 nakon čega je uslijedio tsunami.