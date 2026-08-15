Oprez ako ste kupili ove smrznute jagode! Pronađen norovirus: Izaziva povraćanje i proljev

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavijestio je potrošače o opozivu smrznutih jagoda K Classic Erntefrische Erdbeeren od 300 grama zbog utvrđenog norovirusa.

Riječ je o proizvodu K Classic Erntefrische Erdbeeren (svježe ubrane jagode, brzo smrznute), 300 g, s oznakom GTIN 4337185826788 i rokom najbolje upotrijebiti do 10. veljače 2028. godine.

Proizvod je proizvela tvrtka ZUMDIECK GmbH iz Paderborna u Njemačkoj, a u Hrvatskoj ga prodaje Kaufland Hrvatska k.d.

Kako navodi Državni inspektorat, proizvod se povlači zbog utvrđenog norovirusa te nije u skladu s europskim propisima o sigurnosti hrane.

Opoziv se odnosi isključivo na proizvod s navedenim podacima.

Na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo navode da je noroviruz danas jedan od najčešćih uzročnika trovanja hranom.

Na njihovim stranicama stoji: "Norovirus je veoma zarazan virus koji se širi tako što osobe jedu hranu ili piju vodu koja je zagađena uzročnikom. Ovo se dogodi ako se hrana ili voda obrađuju vodom zagađenom norovirusom (na polju, kod kuće, u restoranu itd.) ili ako hrana i voda stupaju u kontakt s tragovima izlučevina na rukama zaraženih ili nezaraženih osoba koje bi mogle sadržavati virus.

Kao i kod svih trovanja hranom, znakovi/simptomi uključuju mučninu, povraćanje, grčeve u želucu i proljev. U pravilu je oporavak brz (1-2 dana) te su glavni problemi moguća dehidracija – pogotovo u veoma male djece, starijih i imunokompromitiranih pacijenata – te moguće asimptomatsko širenje virusa nakon oporavka."