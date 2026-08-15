Pogledajte tko je sve sjedio u loži Maksimira: Jedan navijač u hrvatskom dresu odvukao je pažnju

U prvoj utakmici trećeg kola HNL-a nogometaši Dinama, aktualni hrvatski prvaci, lako su ostvarili pobjedu na svom Maksimiru, s 4-0 (2-0) su svladali Rudeš.

U prvom poluvremenu Dinamo je postigao dva pogotka, prvi je dao Dion Drena Beljo u sedmoj, a na 2-0 je povećao Lukas Kačavenda u 39. minuti. U nastavku susreta Beljo je u 60. pogodio s bijele točke za 3-0, dok je Arber Hoxha bio strijelac u 63. za 4-0. Na tribinama je bilo nekoliko tisuća navijača od kojih se najviše primjetio navijač u hrvatskom dresu.

Nakon dvije odigrane utakmice Dinamo ima šest bodova jednako kao Osijek, Varaždin i Lokomotiva. Povratnik Rudeš je odradio i treću utakmicu u novoj sezoni te je upisao i treći poraz. Na posljednjem je mjestu ljestvice.

Dinamo se sada priprema za utorak i prvu utakmicu play-offa Lige prvaka. Suparnik će mu biti norveški prvak Viking.