Jesu li ih lijekovi za mršavljenje 'pojeli'? Slavne ljepotice sve vitkijim izdanjima šokiraju

Hollywoodom već mjesecima kruži priča o takozvanoj „Ozempic eri“, a sve vitkija izdanja slavnih dama ne prolaze nezapaženo. Ariana Grande (33), Jenna Ortega (23) i Alexa Demie (35)posljednjih su se mjeseci našle pod povećalom zbog izgleda, a društvene mreže preplavili su zabrinuti komentari obožavatelja koji se pitaju jesu li dobro. Nijedna od njih nije potvrdila korištenje Ozempica, no njihove transformacije dovoljne su da ponovno pokrenu lavinu nagađanja.

S druge strane, Meghan Trainor (32) otvoreno je priznala da je uz liječnički nadzor koristila Mounjaro, dok Kelly Osbourne (41) tvrdi da Ozempic nikada nije uzimala. Jedno je ipak jasno - nakon godina slavljenja oblina i body positivity pokreta, Hollywood ponovno sve češće promovira izrazito vitku siluetu, pa se mnogi pitaju jesmo li se vratili u eru u kojoj je mršavije ponovno postalo „bolje“.