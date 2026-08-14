Plenković u Omišu obišao vatrogasce, ovo su prizori automobila nakon paklene noći

Premijer Andrej Plenković stigao je u Omiš nakon katastrofalnog požara koji se tijekom noći munjevito proširio prema gradu. Vatra je zahvatila oko tisuću hektara, evakuirane su tisuće ljudi, a više desetaka osoba je ozlijeđeno.

Nakon sastanka Stožera civilne zaštite Plenković je rekao da se situacija zbog orkanskog vjetra razvijala iz minute u minutu.

"Ovo je ozbiljan, velik požar, požar koji je bio zaista izrazito brz s obzirom na dugotrajnu sušu i vjetar koji se dogodio, ali požrtvovnost svih vatrogasaca i svih službi bila je maksimalna", poručio je.

Najavio je i pomoć države nakon što se utvrde razmjeri štete. Kakva je trenutačno situacija pogledajte u galeriji.