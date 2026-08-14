112 sekundi užasa kod Omiša: Pogledajte kako je vatrena stihija gutala sve pred sobom

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NOĆ PUNA STRAHA /

Vatrena stihija koja je tijekom noći zahvatila Omiš i okolna mjesta ostavila je iza sebe ogromnu štetu.

Požar je izbio u Lokvi Rogoznici, a nošen orkanskim vjetrom velikom se brzinom proširio prema Omišu i zahvatio oko 1000 hektara površine.

Vatra je došla na svega stotinjak metara od središta grada, gorjele su kuće, automobili i ugostiteljski objekti, a procjenjuje se da je evakuirano oko 10 tisuća ljudi.

Sedam osoba životno ugroženo

U požaru je ozlijeđeno najmanje 40 osoba, a sedam ih je životno ugroženo. Među najteže ozlijeđenima je i djevojka (17), potvrdio je za RTL Danas Josip Banović, pročelnik Zavoda za plastičnu kirurgiju. Teže ozlijeđeni su hrvatski državljani, dok su među lakše ozlijeđenima i dva stranca.

Vatrogasci su se tijekom noći borili za svaku kuću, a dvojica su u intervenciji teže ozlijeđena.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je da u karijeri nije doživio požar takvih razmjera i brzine širenja te ga usporedio s velikim požarom kod Splita 2017. godine.

Najdramatičnije snimke noći, širenje vatre i posljedice katastrofalnog požara pogledajte u videu.