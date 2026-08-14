Novi požar u Dalmaciji: Gori iznad Trogira

Novi požar izbio je u petak na području Trolokvi, iznad Trogira.

Informaciju nam je potvrdio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Jedan airtractor preusmjeren iz Omiša prema Trogiru.

Situacija na drugim požarištima

Situacija kod Lokve Rogoznice povoljnija je i nema širenja požara, no na području Kune Pelješke na Pelješcu požar koji je izbio jutros aktivan je, situaciju otežava jak vjetar, objekti su za sada obranjeni, a potrebe za evakuacijom trenutačno nema, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica u petak.

"Ima puno izdimljavanja, ali nema aktivne vatre. Vatrogasci saniraju rubove požarišta kao i opožarene kuće", rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković za požar kod Lokve Rogoznice te nadodao da je situacija povoljnija.

U gašenju požara angažirano je 210 vatrogasaca sa 61 vatrogasnim vozilom. Uz snage iz Splitsko-dalmatinske županije, sukladno zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika na požarište su upućene vatrogasne snage iz VZŽ Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske.

Na požarište su oko 6 sati upućena četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415, koja su potom preusmjerena na Pelješac. Na području Lokva Rogoznica-Omiš sada djeluju 3 Air Tractora.

Požar kod Lokve Rogoznica zahvatio je oko 900ha trave, niskog raslinja i borove šume te je uništen veći broj automobila.