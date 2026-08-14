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TAJNA CEREMONIJA /

Je li Ronaldova obitelj za vjenčanje saznala u zadnji čas? Isplivali novi detalji velikog dana

Je li Ronaldova obitelj za vjenčanje saznala u zadnji čas? Isplivali novi detalji velikog dana
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Cristiano Ronaldo i Georgina vjenčali su se daleko od očiju javnosti, a sada cure detalji koji su mnoge iznenadili

14.8.2026.
13:41
Hot.hr
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Nakon gotovo desetljeća veze i stotina medijskih nagađanja, Cristiano Ronaldo (41) i Georgina Rodríguez (32) napokon su supružnici. Par se vjenčao 11. kolovoza 2026., točno godinu dana nakon javne objave zaruka, no detalji koji su isplivali u danima nakon ceremonije otkrili su intrigantnu priču.

Je li Ronaldova obitelj za vjenčanje saznala u zadnji čas? Isplivali novi detalji velikog dana
Foto: Fabio Ferrari/LaPresse/Shutterstock Editorial/Profimedia

Intimna ceremonija u vili u Cascaisu

Sudbonosno "da" izrekli su na intimnoj građanskoj ceremoniji održanoj u njihovoj novoj luksuznoj vili u Quinta da Marini, elitnom dijelu Cascaisa, obalnog grada nedaleko od Lisabona.

Vjenčanje je bilo toliko privatno da, osim mladenaca, jedini gosti bili su njihovo petero djece: Cristiano Jr., blizanci Eva i Mateo, Alana Martina i Bella Esmeralda. Umjesto stotina slavnih uzvanika, svjedoci su bili tek četiri pomno odabrane osobe. Uz Georginu je stajala njezina sestra Ivana Rodríguez, dok je Ronaldu kum bio njegov dugogodišnji prijatelj i bivši suigrač Miguel Paixão. Preostala dva svjedoka bili su José Rodríguez Sangil i njegova supruga Mónica González Martínez, piše Daily Mail.

Javnost je za vjenčanje saznala tek kad je par na svojim Instagram profilima istovremeno objavio decentnu fotografiju svojih ruku s vjenčanim prstenjem, uz jednostavan opis njihovih inicijala. Prema dostupnim informacijama, par je prije vjenčanja potpisao i predbračni ugovor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Jesu li majka i sestre saznale u zadnji tren?

Ipak, najveće iznenađenje nije bila tajnovitost ceremonije, već potpuni izostanak Ronaldove obitelji. Njegova majka Dolores Aveiro (71) te sestre Elma i Kátia nisu prisustvovale vjenčanju, što je odmah potaknulo lavinu spekulacija. Portugalski mediji, pozivajući se na izvore bliske obitelji, izvijestili su da članovi najuže obitelji za vjenčanje navodno nisu znali sve do samog kraja.

Poznata portugalska voditeljica Cristina Ferreira otišla je korak dalje, izjavivši kako obitelj "nije ni trebala znati. Ili, ako su znali, saznali su 30 sekundi prije". Iako ova dramatična tvrdnja nije službeno potvrđena, ona se uklapa u dugogodišnje priče o zategnutim odnosima između Dolores Aveiro i Georgine Rodríguez.

Unatoč svemu, Ronaldova majka javno je pokazala podršku ostavivši emotikon srca ispod sinove objave. 

 

Cristiano RonaldoGeorgina RodríguezVjenčanjeDetalji
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