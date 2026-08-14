Filmska pljačka u Zagrebu! Dvojac napao zaštitare s koferom novca: Odjeknuli pucnjevi, traje potraga

Dvojica nepoznatih muškaraca opljačkala su u petak oko 12.30 sati dvojicu zaštitara u trgovačkom centru na Aveniji Većeslava Holjevca u Novom Zagrebu.

Razbojnici su zaštitarima zaprijetili vatrenim oružjem, nakon čega su im oteli kofer namijenjen prijenosu novca. Tijekom pljačke zaštitari su također upotrijebili vatreno oružje.

Prema prvim informacijama zagrebačke policije, u incidentu nitko nije ozlijeđen.

Policija intenzivno traga za počiniteljima, a okolnosti razbojništva još se utvrđuju.