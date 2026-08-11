Tijekom čišćenja kuće naišla na nevjerojatan prizor: Odmah je pozvala policiju

Policija je u ponedjeljak na području Lipika i Pleternice od građana preuzela veću količinu oružja, streljiva i jedno topničko zrno.

Na području Lipika građanin je dragovoljno policijskim službenicima predao topničko zrno.

Istoga dana u Pleternici građanka je tijekom čišćenja kuće pronašla zračnu pušku, dvije puške, pištolj s dva pripadajuća spremnika, četiri spremnika za automatsku pušku te čak 523 komada streljiva.

Sve pronađeno oružje i streljivo dragovoljno je predano policiji, koja ga je izuzela i pohranila do uništenja.