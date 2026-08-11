Šokantan obrat u slučaju 'pretučenog' maloljetnika: Otkrivena prava istina drame u Zagrebu

Zagrebačka policija u utorak je objavila nove detalje o slučaju teško ozlijeđenog maloljetnika na zagrebačkom Trnju i otkrila da je došlo do obrata u slučaju.

Maloljetnik je, podsjetimo, rekao da su ga dvojica mladića u nedjelju oko 13.20 sati napala na Starotrnjanskoj ulici i ukrala mu romobil na kojem se vozio.

Završio je i u Klinici za dječje bolesti Zagreb, gdje su liječnici utvrdila da je teško ozlijeđen. Policija je u ponedjeljak objavila da je u tijeku kriminalističko istraživanje s ciljem da se utvrde sve okolnosti.

Prestrašio se i izmislio priču

Dan nakon, dolazi do obrata - policija je utvrdila kako kaznenog djela uopće nije bilo, već je maloljetnik izmislio cijelu priču.

Za taj se potez odlučio nakon što je pao s romobila i teško se ozlijedio, a onda se uplašio te je zbog straha i osude pogrešno prikazao da su ga napali i ukrali mu romobil.