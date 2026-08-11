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PREOKRET U SLUČAJU /

Šokantan obrat u slučaju 'pretučenog' maloljetnika: Otkrivena prava istina drame u Zagrebu

Šokantan obrat u slučaju 'pretučenog' maloljetnika: Otkrivena prava istina drame u Zagrebu
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Foto: ilustracija: Igor Soban/PIXSELL

Policija je objavila nove informacije o slučaju

11.8.2026.
9:47
Erik Sečić
ilustracija: Igor Soban/PIXSELL
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Zagrebačka policija u utorak je objavila nove detalje o slučaju teško ozlijeđenog maloljetnika na zagrebačkom Trnju i otkrila da je došlo do obrata u slučaju.

Maloljetnik je, podsjetimo, rekao da su ga dvojica mladića u nedjelju oko 13.20 sati napala na Starotrnjanskoj ulici i ukrala mu romobil na kojem se vozio. 

Završio je i u Klinici za dječje bolesti Zagreb, gdje su liječnici utvrdila da je teško ozlijeđen. Policija je u ponedjeljak objavila da je u tijeku kriminalističko istraživanje s ciljem da se utvrde sve okolnosti. 

Prestrašio se i izmislio priču 

Dan nakon, dolazi do obrata - policija je utvrdila kako kaznenog djela uopće nije bilo, već je maloljetnik izmislio cijelu priču.

Za taj se potez odlučio nakon što je pao s romobila i teško se ozlijedio, a onda se uplašio te je zbog straha i osude pogrešno prikazao da su ga napali i ukrali mu romobil. 

MaloljetnikZagrebTrnjeRomobilNapadLažna Prijava
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