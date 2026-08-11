Rijeka ispred nosa ukrala velikog talenta Dinamu i Hajduku

Rijetko kada se dogodi da neki hrvatski klub uspije "oteti" igrača Hajduku i Dinamu, ali upravo je to pošlo za rukom Rijeci koja je u svoje redove dovela velikog talenta Duju Datkovića.

Riječ je o 13-godišnjem desnom krilu koje je prošle sezone odigralo čak 40 utakmica, a u kojima je postiglo nevjerojatnih 50 pogodaka. Mladi Duje je više od polovice minutaže igrao za starije pionire, a upisao je i četiri nastupa za kadete. Stoga pomama za mladim talentom Novalje ne čudi, a o svemu smo razgovarali s njegovim ocem i bivšim igračem Rijeke Marinom Datkovićem:

"Sve se dogodilo jako brzo. Duje je dosta napredovao ove godine i sve je to stiglo poprilično brzo. Duje je već bio u 'procesu' kod Hajduka, dakle trenirao je i išao na turnire s klubom, no onda su ga na selekciji u Ličko-senjskoj županiji zapazili u Istri i Rijeci. Iako je bio na jednom vikendu u Puli, mi smo se odlučili za Rijeku s kojom je otišao na turnir u Zagreb gdje je odigrao jako dobro", rekao je Datković stariji pa nastavio:

"Nakon tog turnira su stigli pozivi Hajduka i Dinama gdje su čak oni došli do mene u restoran u Novalju, no odlučili smo ostati u Rijeci. Duje još nije upisao srednju školu, bilo bi teško sada otići u Split ili Zagreb, a osim što je Rijeka bliže ondje smo igrali Toni (Dujin stric op.a) i ja. Klub nam je predstavio trogodišnji plan, složio se da ostane još neko vrijeme na Pagu, te da ga dvaput tjedno vozimo na trening u Rijeku", govori nam otac velikog talenta pa zaključuje:

"Duje je zadovoljan, trenira već mjesec dana, a ja bih se stvarno još jednom želio zahvaliti svima, ali ponajprije ljudima iz Rijeke koji su prepoznali talent, ali i izašli u susret".

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