Junak zadnjeg naslova Hajduka: 'Ljudi vide da ne štima. Ovo je najveći problem'

Remi Hajduka i Istre na Poljudu (2-2) u nedjelju, u sklopu 2. kola SHNL-a, ostavio je gorak okus navijačima, a sve glasniji zvižduci i povici s tribina jasno govore da je strpljenje pri kraju. O igri Bijelih, problemima koji se ponavljaju i reakciji publike za Net.hr govori Tomislav Bušić, junak posljednje Hajdukove šampionske titule davne 2005., koji je utakmicu pratio s poljudskih tribina. Ovaj 40-godišnji Imoćanin je bio i najbolji strijelac u posljednjoj Hajdukovoj šampionskoj sezoni sa 11 golova i dao veliki doprinos osvajanju te titule, do koje su Splićani došli u napetoj proljetnoj borbi s Interom iz Zaprešića.

Bušić je danas otvorio novo poglavlje u svojoj nogometnoj karijeri. Kopačke je objesio o klin i preuzeo trenersku ulogu u GOŠK-u iz Kaštel Gomilice, klubu u kojem su prve nogometne korake napravili brojni poznati igrači. Među njima su aktualni hrvatski reprezentativac Mario Pašalić, nekadašnji reprezentativci Marko Livaja i Antonio Milić te Branimir Cipetić, Mario Ćurić i mnogi drugi koji su poslije izgradili zapažene karijere.

Njegova analiza stanja u klubu je direktna i pogađa u srž problema s kojima se Hajduk suočava iz sezone u sezonu, a kulminirali su povicima "Uprava odlazi!", što se na Poljudu nije čulo godinama.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

'Jalov posjed i nesigurna obrana'

Kako ste vidjeli utakmicu s Istrom?

"Moje viđenje utakmice... Bio sam na stadionu, gledao utakmicu na licu mjesta. Ne znam, dosta mi je izgledalo nekako kao da... Imali smo neki posjed, ali to je sve bilo jalovo. Bili smo spori i nekako tromi, osim malog Šotićeka i Pukstasa. govorim za prvo poluvrijeme. Da se njih malo pratilo, Hajduk bi pobijedio bez problema. Dosta pasova ide unazad i dosta igramo sa stoperima, oni vode igru i mislim da je tu najveći problem. A obrana je, po meni, nesigurna", govori Tomislav Bušić.

Navijačima je dosadilo, iz godine u godinu se događa ista situacija. Sad, tko je kriv? Uprava, trener, igrači? Ne znam, to moraju riješiti među sobom, ali nešto se mora promijeniti da postanemo konkurentni u SHNL-u. Tomislav Bušić za Net.hr.

'Mislili smo da je gotovo, to je najveći problem'

Hajduk je opet primio gol u zadnjim trenucima. To se ponavlja i postaje obrazac igre Bijelih. Koliko je to zabrinjavajuće?

"Bez veze smo opet primili gol u posljednjim trenucima susreta. To što smo primili gol u zadnjoj minuti je, naravno, zabrinjavajuće. To se ne smije događati. U redu, svjesno se ekipa povuče, ali mislim da Istra uopće nije nešto pokušavala ni napadala. Imali su onu prečku i ta dva gola, nisu imali nekih šansi, ali opet, Hajduk zadnjih pet minuta u nadoknadi nije bio dobar. Puno smo se povukli i čekali da utakmica završi. I onda se dogodi to što se dogodi. Kod gola njihov igrač ostaje sam između četiri ili pet naših, šutira, lopta se odbija i on opet ostaje sam. To je dekoncentracija. Po meni, kao da smo mislili da je gotovo. To je najveći problem. Tako smo primili gol i na Cipru, isto, i sad opet gubiš bodove i već zaostaješ dosta, a tek je odigrano 2. kolo SHNL-a".

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

'Nisam to čuo dugo, dugo godina'

Osim igre, pažnju je privukla i reakcija navijača. Prvo zvižduci treneru Gonzalu Garciji zbog toga što je Livaju opet posjeo na klupu, a onda na kraju i skandiranje protiv uprave. Jeste li iznenađeni?

"Ma, to je stara priča. Vidjeli smo opet reakciju publike. Izviždali su opet trenera zbog Livaje, što je dokaz koliko Marka navijači Hajduka obožavaju i što misle o tome. Ušao je, zabio, skoro je i zabio drugi gol. To samo mogu majstori. To je jako teško izvesti kad je igrač na leđima, a on je tu opet najjači. I onda opet par onih njegovih odigravanja. Puno je drugačije kad je Livaja na terenu. Meni se još svidio mali Šutalo, ušao je, išao svaki put u dribling, imao tri do četiri pokušaja šuta opasna i na kraju smo i zabili gol iz njegovog šuta. Ima tu pozitivnih stvari. Meni se sviđaju njih dvojica, Šotiček i Šutalo. Baš su moderna krila koja idu jedan na jedan, koja se ne boje, radi kojih ljudi dolaze na utakmice.

Kako komentirate, vidite skandiranje na Poljudu Uprava dolazi?

"Da, na kraju utakmice se počelo skandirati i protiv Uprave. To se nije dogodilo na Poljudu jako dugo. Vidi se nezadovoljstvo navijača, ali morate znati jednu stvar. Ljudi u Splitu vole nogomet, razumiju nogomet i vide da to ne štima. I ja sam se iznenadio kad sam čuo te povike, nije se to čulo dosta, dosta dugo, dugo godina, ali to je tako, to je stvarnost."

'Istra je došla s juniorskom ekipom, to nas mora zabrinuti'

Što je, po vama, glavni uzrok tog nezadovoljstva i što se mora dogoditi da se stvari pokrenu?

"Navijačima je dosadilo, iz godine u godinu se događa ista situacija. Sad, tko je kriv? Uprava, trener, igrači? Ne znam, to moraju riješiti među sobom, ali nešto se mora promijeniti da postanemo konkurentni u SHNL-u. Istra je došla maltene s juniorskom ekipom, to su dosta momaka koji su premladi još i uzeli nam bod. To nas mora zabrinuti."