FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NE PROPUSTITE /

Zlatni olimpijci kreću u 'Asia Express': 'Mi smo uigran dvojac'

Zlatni olimpijci kreću u 'Asia Express': 'Mi smo uigran dvojac'
×
Foto: RTL

Hoće li iskustvo, izdržljivost i njihova neraskidiva timska povezanost biti dovoljni za svladavanje fizičkih i mentalnih izazova koje donosi 'Asia Express'? Doznajte ovog rujna na RTL-u

11.8.2026.
9:09
Hot.hr
RTL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Dva imena zlatnim slovima upisana u povijest hrvatskog sporta kreću u najveću avanturu svog života! Hrvatske rukometne legende Nikša Kaleb (53) i Goran Šprem (46) ponovno udružuju snage u RTL-ovu pustolovnom showu nabijenom adrenalinom 'Asia Express: Zmajeva ruta'.

Bivši suigrači i olimpijski pobjednici, Kaleb i Šprem s hrvatskom su reprezentacijom pokorili svijet osvojivši olimpijsko zlato u Ateni 2004. i zlato na Svjetskom prvenstvu u Portugalu 2003. godine. Danas, godinama nakon što su objesili dresove o klin, spremni su krenuti u lov na još jednu titulu. Ovaj put daleko od rukometnog terena.

Zlatni olimpijci kreću u 'Asia Express': 'Mi smo uigran dvojac'
Foto: RTL

Premda ih je mirovina udaljila od profesionalnog rukometa, nije im oduzela pobjednički mentalitet. Metkovac Kaleb, ponosni otac dvoje djece, novu je strast pronašao u profesionalnom ronjenju dok se Šprem, također otac dvoje djece, bavi sportskim turizmom. Obojica su uvjerena da natjecateljski duh nikada ne blijedi.

Zlatni olimpijci kreću u 'Asia Express': 'Mi smo uigran dvojac'
Foto: RTL

Njihovo najjače oružje? Povjerenje koje su gradili desetljećima. „Mi smo uigran dvojac“, kažu uvjereni da će im prijateljstvo, sportsko iskustvo i ono što u šali nazivaju 'kozmičkom harmonijom' pomoći da svladaju svaku prepreku koja ih čeka na Zmajevoj ruti. Svjesni su da ih ne čeka lagan zadatak. No teški uvjeti, malo sna, nepredvidivi izazovi i život na cesti neće ih pokolebati.

Na pitanje o fizičkim prednostima, Kaleb kroz smijeh odgovara: „U ovu utrku ulazim s jednim zdravim koljenom, zdravim srcem i zdravim plućima.“ Šprem spremno uzvraća: „Naša je najveća prednost to što i dalje možemo normalno hodati, unatoč svim pločicama, sidrima i vijcima koje imamo u tijelu.“

Zlatni olimpijci kreću u 'Asia Express': 'Mi smo uigran dvojac'
Foto: RTL

Mogu li dvojica zlatnih olimpijaca pobjednički mentalitet pretvoriti u uspjeh u najtežoj utrci svog života? Hoće li iskustvo, izdržljivost i njihova neraskidiva timska povezanost biti dovoljni za svladavanje fizičkih i mentalnih izazova koje donosi 'Asia Express'? Doznajte ovog rujna na RTL-u. 

Asia ExpressNiksa KalebGoran šprem
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike