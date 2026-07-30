Bivši igrač Hajduka: 'Možda je to naša realnost. Nešto se mora drastično promijeniti'

Nogometaši Hajduka na dramatičan su način ostali bez plasmana u treće pretkolo Europske lige, nakon što su poraženi u produžetku sa 4-0 (1-0) od ciparskog Pafosa u uzvratnom dvoboju pa će svoj europski put u ovoj sezoni nastaviti u trećem pretkolu Konferencijske lige. Ovaj poraz posebno je bolan jer ništa nije upućivalo na takav rasplet nakon što su Bijeli u prvoj utakmici na svom Poljudu pobijedili 2:0 i s dobrom rezultatskom prednošću stigli na Cipar.

U razgovoru za Net.hr, bivši napadač Hajduka Tomislav Bušić analizirao je neočekivani debakl, i istaknuo kako je pobjeda Ciprana bila potpuno zaslužena te ukazao na ključni problem u momčadi koji se mora riješiti.

"Zaslužena pobjeda Pafosa, od prve do zadnje minute su dominirali. Hajduk je bio malo bezopasan, samo su išli braniti, a i u tom branjenju nisu se dobro branili", rekao je Bušić na početku razgovora i dodao:

"Oni su imali par izglednih situacija i prije gola, šuteva, i malo sreće smo imali da nam nisu zabili ranije. Žao mi je, ali opet kažem, zasluženo. Mislim, tužan sam, ali eto, što je tu je. Možda je to naša realnost."

'Izgledali su nespremno'

Posebno je naš sugovornik istaknuo fizičku nemoć splitske momčadi, koja je postala očita kako je utakmica odmicala.

"Vidio se drastičan pad u fizičkoj spremi, po meni. Na kraju se vidjelo kako igrači Pafosa idu u kontru, a iz Hajduka se nitko ne vraća. Izgledaju mi nespremno", komentirao je pa istaknuo:

"Mora se nešto drastično promijeniti jer ovaj Hajduk na Poljudu igra OK. Dobro smo odigrali i protiv Žiline i protiv Pafosa, ali u gostima... jedna druga utakmica koja je pokazala da tu ima puno, puno nedostataka."

'Livaja mora u prvu momčad'

Kao ključni problem Hajduka Bušić je istaknuo slučaj kapetana Marka Livaje, koji je na Cipru u igru ušao u 63. minuti. Smatra da je upravo to ključ problema i da se takve stvari ne smiju događati.

"Po meni, on mora biti u prvih jedanaest. To je kapetan, on je najbolji igrač Hajduka i ovaj Hajduk je s njim puno opasniji i puno bolji. Vidjeli smo danas nemoć, nismo mogli zadržati niti jednu loptu koja je bila upućena prema naprijed. Bilo je dosta nabijanja, no ovi su nam se digli visoko i mi tu nismo mogli izaći jer jednostavno Šego nije taj igrač koji će primiti loptu leđima. A da ne govorim za Hurama. Ne može, on nije taj koji će to rješavati lagano. Ne krivim njega, dijete je to još. Za ovu utakmicu, momak ima neki talent, ali premlad je da bi on iznio ovu utakmicu i da bi s njim mi prošli dalje, rekao je pa zaključio:

"Do 60. minute Hajduk nije ni pogledao prema golu Ciprana. Kad je ušao Livaja, to se malo promijenilo. Odmah je on primio loptu, odigrao, napravio malo nereda, potukao se. Centralni napadač, po meni, mora biti Marko da bi svi bili bolji oko njega".