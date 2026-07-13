Bivši Bilićev reprezentativac: 'Držao je do nas kao da smo mu sinovi. U ovo sam uvjeren...'

Slaven Bilić imenovan je za novog izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, a njegov dolazak na klupu Vatrenih za Net.hr komentirao je nekadašnji napadač Hajduka i bivši mladi reprezentativac Tomislav Bušić.

Baš je Bilić uveo Bušića u U21 nacionalnu vrstu 2005. godine i na početku razgovora prisjetio se početaka njihove suradnje u mladoj reprezentaciji, koja je bila krcata talentom. Ta generacija postala je okosnica seniorske vrste koja je kasnije ostvarila povijesne uspjehe.

"O njemu stvarno sve najbolje. Tada ta generacija, Modrić, Ćorluka, Eduardo... Bilo nas je... To je uglavnom ova generacija što je osvojila medalje na svjetskim prvenstvima. Mi smo tada stvarno bili jedna dobra ekipa", prisjetio se Bušić i naglasio ključnu Bilićevu ulogu:

"Imali smo jednu obiteljsku atmosferu. Držao je do nas kao da smo mu sinovi", slikovito je opisao Bilićev odnos s igračima.

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Može li se povijest ponoviti?

Kada je Bilić preuzeo seniorsku reprezentaciju, sa sobom je povukao ključne igrače iz mlade vrste, što se pokazalo kao pun pogodak. Bušić vjeruje da bi se sličan scenarij mogao ponoviti i sada.

"Slaven je, kad je uzeo A reprezentaciju, dosta momaka je ušlo u A reprezentaciju i na kraju krajeva su došli ti plodovi koje smo mi ubrali na ovim svjetskim prvenstvima", rekao Bušić pa nastavio:

"Ja se nadam da opet može napraviti isto i s našim mladim igračima stvoriti jednu dobru ekipu. Uopće ne sumnjam jer mi imamo jako lijepu budućnost s ovom našom mladosti. Uvjeren sam da će Slaven to opet dobro posložiti i da će Hrvatska i dalje biti jaka i opasna za sve", optimističan je Bušić.

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Osvrnuo se naš sugovornik i na 'nasljeđe' koje je ostavio Zlatko Dalić:

"Dalićev uspjeh teško će biti nadmašiti, ali ja se nadam da možemo bar ponoviti neki od ovih uspjeha. Doista vjerujem da možemo."

Kraj ere 'senatora' i nova imena

Jedno od glavnih pitanja je hoće li Bilić napraviti značajne promjene u rosteru, s obzirom na to da je Zlatko Dalić bio iznimno vjeran svojim "senatorima".

"Mislim da će i on isto imati dobar odnos sa starijima. Zavisi tko će ostati", istaknuo je Bušić i posebno istaknuo važnost Ivana Perišića:

"Peršić po meni još može i dokazao je da može i zaslužuje biti tu. Dok god bude pomagao i radio razliku, on mora biti tu. On je primjer svim tim mladim igračima, kao i Luka."

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Status kapetana Luke Modrića još je nepoznat, ali Bušić se nada njegovom ostanku u reprezentaciji, makar i u drugačijoj ulozi:

"Hoće li Luka ostati? Zašto ne, da ostane tu i pomogne mladima. Ne mora igrati od početka ako nije u top formi, ali ja bih volio da on ostane. Moje je mišljenje da ostane s reprezentacijom, da ostane s Bilićem, jer puno to znači."

Prilagodba kao ključ uspjeha

Što se tiče stila igre, Bušić ne očekuje radikalne promjene, već vjeruje u Bilićevu sposobnost prilagodbe momčadi koju ima na raspolaganju.

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"Sve zavisi tko će iskočiti od ovih igrača. Sjećam se da smo nekad igrali 4-3-3, a nekad i s dva napadača u mladoj reprezentaciji, ali uglavnom, stil igre ovisi o igračima koje imaš. Slaven će se znati prilagoditi i uvjeren sam da će izvući najbolje od svih. Nadam se i vjerujem u to i želim mu svu sreću", zaključio je Bušić.