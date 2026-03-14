FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKI TALENT /

Australac koji je odabrao Hrvatsku odmah u akciji: Pomoći će Oliću u bitnoj utakmici?

×
Foto: Fernando Soares/imago sportfotodienst/Profimedia

Mladi igrač, koji je ove sezone zabio pet i namjestio tri gola za Portsmouth, pokušati će pomoći momčadi da se izdvoji na tablici

14.3.2026.
13:33
Roko Silov
Fernando Soares/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Veliki australski talent Adrian Segečić odlučio je da će ubuduće nastupati za Hrvatsku, o čemu smo već pisali. A sada je stigla informacija kako će to biti brže od očekivanog.

Naime, kako javljaju Sportske novosti, krilni napadač Portsmoutha (21) trebao bi se priključiti mladoj reprezentaciji za susret protiv Turske u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo do 21 godine. Utakmica će se igrati 31. ožujka na Opus Areni, a budući da su Turska i Hrvatska dvije uvjerljivo najbolje reprezentacije u skupini, pobjednik će vrlo vjerojatno otići izravno na EURO.

Mladi igrač, koji je ove sezone zabio pet i namjestio tri gola za Portsmouth, tako će pokušati pomoći momčadi Ivice Olića da se izdvoji na tablici i pokaže kao najbolja momčad skupine H.

      Standings provided by Sofascore 

POGLEDAJTE VIDEO: Sigurdsson otvoreno o tome što ovu Hrvatsku čini tako jakom i koja je njena tajna

 
Hrvatska U21 Nogometna ReprezentacijaIvica OlićAustralski Hrvat
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike