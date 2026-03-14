Australac koji je odabrao Hrvatsku odmah u akciji: Pomoći će Oliću u bitnoj utakmici?

Veliki australski talent Adrian Segečić odlučio je da će ubuduće nastupati za Hrvatsku, o čemu smo već pisali. A sada je stigla informacija kako će to biti brže od očekivanog.

Naime, kako javljaju Sportske novosti, krilni napadač Portsmoutha (21) trebao bi se priključiti mladoj reprezentaciji za susret protiv Turske u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo do 21 godine. Utakmica će se igrati 31. ožujka na Opus Areni, a budući da su Turska i Hrvatska dvije uvjerljivo najbolje reprezentacije u skupini, pobjednik će vrlo vjerojatno otići izravno na EURO.

Mladi igrač, koji je ove sezone zabio pet i namjestio tri gola za Portsmouth, tako će pokušati pomoći momčadi Ivice Olića da se izdvoji na tablici i pokaže kao najbolja momčad skupine H.

