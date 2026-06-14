Počelo je drugo poluvrijeme: Turska lovi zaostatak nakon pogotka sjajnog mladića

Svjetsko prvenstvo 2026 1 Australija : 0 Turska

UŽIVO

61' Promjena kod Australije: Izlazi Irankunda, ulazi Velupillay

56' Sjajno je pucao Arda Gűler iz slobodnog udarca s nešto više od 25 metara, no brani Beach.

54' Malo je nedostajalo za novi šok za Tursku. Pucao je Souttar nakon kornera, ali je Çakır sjajno obranio.

49' Bosov udarac blokirao je Demiral.

46' Promjena kod Turske: Yılmaz izlazi, Yıldız ulazi.

46' Počelo je drugo poluvrijeme.

45' KRAJ PRVOG POLUVREMENA!

45+3' Imala je Turska sada dobru priliku, no Australska je obrana opet bila pribrana

45' Igrati će se još četiri minute

45' Kako igra Irankunda: Sjajni australski mladić opet je ozbiljno zaprijetio Turskoj obrani. Najprije je predriblao dvojicu branića pa pucao po golu. Çakır je ovog puta bio spreman.

39' Bos s distance preko gola

36' Novi udarac Turske. Sada je pucao Kökçü, no opet je to bilo neprecizno

30' Kakav udarac Bardakcıja. Već kao i cijelu utakmicu Turska puca iz daljine, a ovog puta je samo vratnica spasila Australce.

27' IRANKUNDAAAAAA!!! Australija vodi 1-0 nakon sjajnog kontra napada.

27' Turska je dobrim presingom oduzela loptu i došla do prvog udarca

22' "Cooling break": Za sada je utakmica ispitivanje snaga i poneki udarac iz daljine Turske reprezentacije

19' Pucao je sada Kadıoğlu iz daljine, ali opet neprecizno

10' Iza nas je prvih 10 minuta i za sada Turska očekivano drži kontrolu. Tek jednom je Australija izašla pred gol Çakıra

7' Sjajna akcija Turske završila je udarcem Gülera preko gola.

3' Prvi udarac na utakmici. Pucao je Çalhanoğlu iz daljine, ali bilo je to daleko od gola jer je netko iz australske obrane blokirao.

1' Počela je utakmica.

Utakmica uskoro počinje

Australija (3-4-2-1): Beach - Circati, Souttar, Burgess - Italiano, Okon, O'Neill, Bos - Metcalfe, Irankunda - Touré

Turska (4-2-3-1): Çakır - Çelik, Demiral, Bardakcı, Kadıoğlu - Yüksek, Çalhanoğlu - Güler, Kökçü, Yılmaz - Aktürkoğlu

Standings provided by Sofascore

Najava

Nakon 4-1 pobjede SAD nad Paragvajem Australija i Turska igraju drugu utakmicu skupine D. Biti će ovo prvo prvenstvo na kojemu Australija nema igrača s podrijetlom iz Hrvatske, dok Tursku prati skandal s pušenjem prije utakmice. Može li Socceroos do pobjede i bez hrvatskih igrača ili će Turska ipak prevladati saznajte od 6:00.