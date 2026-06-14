Trese se Velika Jabuka: Knicksi srušili prokletstvo staro 53 godine i postali novi NBA prvaci!

New York Knicks ponovno su na vrhu NBA lige! Momčad iz kultnog Madison Square Gardena osvojila je naslov prvaka nakon čak 53 godine čekanja, prvi put još od 1973. godine.

Veliki uspjeh potvrđen je pobjedom u petoj utakmici finalne serije protiv San Antonio Spursa u noći sa subote na nedjelju po našem vremenu. Knicksi su u San Antoniju sjajno otvorili seriju s dvije gostujuće pobjede, 105-95 i 105-104, a potom su kod kuće najprije izgubili 111-115, pa slavili 107-106. S vodstvom 3-1 otputovali su u San Antonio, gdje su imali prvu priliku zaključiti finale i nisu je propustili.

"New York je do praga ovog naslova stigao nakon što je u četvrtoj utakmici nadoknadio 29 poena zaostatka i pobijedio 107-106 košem OG-ja Anunobyja iz odbojke, 1,2 sekunde prije kraja u srijedu navečer. Bio je to najveći preokret u povijesti NBA finala i najveći preokret u bilo kojoj utakmici ove sezone, uključujući regularni dio i doigravanje. U usporedbi s tim, preokret od 16 poena u ovoj utakmici djelovao je lako", navodi ESPN.

U dramatičnoj petoj utakmici slavili su 94-90 i tako stigli do dugo čekanog prstena. Junak večeri bio je Jalen Brunson, koji je odigrao briljantnu partiju i ubacio čak 45 poena, gotovo polovicu ukupnog učinka svoje momčadi. Brunson je posebno briljirao u posljednjoj četvrtini zabivši 13 poena zaredom.

Važan doprinos dali su i Mikal Bridges s 13 poena i četiri asistencije te Josh Hart, koji je uz 13 poena upisao i 11 skokova. Kod Spursa je najbolji strijelac bio Dylan Harper s 25 poena i pet skokova, dok je Victor Wembanyama susret završio s 19 poena i 14 skokova.