Knicksi u napetoj utakmici slavili protiv Spursa i napravili veliki korak prema tituli

New York Knicks su sinoć u četvrtoj utakmici NBA finala na svom terenu sa 107-106 pobijedili San Antonio Spurse nakon što su nadoknadili zaostatak od čak 29 koševa.

Knicksi su se tako približili osvajanju svog prvog naslova prvaka od 1973. pobijedivši San Antonio Spurse 107-106 nakon što ih je OG Anunoby ubacio 1,2 sekunde prije kraja.

"To mora biti najikoničnijih udarac u povijesti newyorške košarke", rekao je trener Knicksa Mike Brown.

Anunoby je uhvatio loptu koja se odbila od obruča nakon pokušaja trice Jalena Brunsona i lagano ubacila u koš. "Desna ruka od Boga", rekao je centar Knicksa Karl-Anthony Towns.

Knicksi, koji imaju samo dva naslova u svojoj 80-godišnjoj povijesti i nisu bili u finalu od 1999., sada imaju tri šanse za osvajanje naslova, počevši od pete utakmice u subotu navečer u San Antoniju.

Nije se tako činilo na početku utakmice jer su Spursi na poluvremenu poveli s 27 poena koševa. Jalen Brunson, koji je utakmicu završio s 36 koševa, pomogao je Knicksima da se vrate. Anunoby je dodao 33.

Nijedna momčad nije uspjela nadoknaditi zaostatak veći od 24 koša, to je uspjelo Bostonu protiv Lakersa 2008. Spursi su u trećoj četvrtini vodili 81-52. Jedini veći povratak u bilo kojoj utakmici doigravanja bio je zaostatak od 31 poena Los Angeles Clippersa protiv Golden Statea u drugoj utakmici serije prvog kruga 2019. godine.

Knicksima je prekinut niz od 13 pobjeda u trećoj utakmici i činilo se da su na putu prema drugom uzastopnom porazu tijekom prvog poluvremena, kada su Victor Wembanyama i Spursi otvorili najveće vodstvo gostujuće momčadi na poluvremenu u finalu.

No, Spursi, koji su postigli 11 trica iz 16 pokušaja, u drugom poluvremenu su posustali, pogodivši samo tri trice iz 17 pokušaja, a Knicksi su ih nadmašili s 58-30. Knicksi su ograničili Spurse na 14 poena uz šut 4 od 20 u trećoj četvrtini, iskoristivši seriju 13-0 za povratak u igru ​​i smanjivši na 90-75 pred četvrtu četvrtinu. Wembanyama je promašio dva slobodna bacanja minutu i 47 sekundi prije kraja kod vodstva Spursa 104-103, nakon čega je Brunson osigurao prvo vodstvo za Knickse na utakmici. Trideset sekundi prije kraja Utakmice, Stephon Castle je bio precizan s linije slobodnih bacanja za ponovno vodstvo Spursa (106-105), ali su Knicksi zahvaljujući košu Anunobyja stigli do povijesne pobjede.

Victor Wembanyama je bio najbolji strijelac San Antonija s 24 poena i 13 skokova, Dylan Harper je dodao 21 koš, a De'Aaron Fox i Devin Vassell po 18 za Spurse, koji će se pokušati pregrupirati i vratiti seriju u New York za šestu utakmicu u utorak. Samo se jedna momčad - Cleveland 2016. - oporavila od zaostatka od 3-1 u finalu.