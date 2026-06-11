Danas počinje SP: Već sada ga prate brojni skandali, a otvaranje nudi nadu

U 21:00 po našem vremenu po treći put će se na stadionu Azteca u Ciudad de Mexicu otkotrljati lopta kao znak početka Svjetskog prvenstva, 23. po redu.

Bit će ovo najzanimljivije prvenstvo za popratiti do sada, kako zbog događanja na terenu tako i zbog događanja izvan njega. Godinama prije samog prvenstva odlučeno je kako će se ići u proširenje Mundijala, pa će tako ovogodišnje izdanje okupiti čak 1248 igrača koji će igrati za 48 reprezentacija, dok će samo grupna faza imati više utakmica nego Svjetsko prvenstvo u Katru prije četiri godine.

Zbog tog proširenja imat ćemo priliku uživati u reprezentacijama poput Haitija, Demokratske republike Kongo i Iraka, država koje su već bile na prvenstvima, ali ne u zadnjih četrdeset godina.

No, upravo je to proširenje i "druga strana medalje". Momčadi iz dijela svijeta koji se nekada nazivao "Treći svijet", a koji se danas naziva "Globalni jug", očito su neželjene u političkim elitama koje organiziraju ovo svjetsko prvenstvo: od skupih ulaznica i nepravilne podjele stadiona do zabrane ulaska najboljeg afričkog suca u SAD i problema s vizama za djelatnike sportskih saveza – ovo je svakako najpolitički nabijenije prvenstvo u ovom stoljeću, ali i mnogo ranije.

Kako god ono završilo, rijetko kada se uoči prvenstva toliko pričalo o ratu i predsjedniku neke države, pa čak ni 2022. i Katarskog prvenstva, održanog pod brojnim optužbama za nehumane radne uvjete i kršenje ljudskih prava. Sportska se publika može jedino nadati da će prvim sučevim zviždukom fokus nogometne publike, barem na 39 dana koliko prvenstvo traje, biti vraćen na "najbitniju sporednu stvar na svijetu".