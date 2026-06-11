Kakav prvi trening za Vatrene! Dočekale ih tamburice i more navijača

Uoči službenog otvaranja Svjetskog nogometnog prvenstva, hrvatska reprezentacija je u svojoj američkoj bazi u Alexandriji odradila prvi trening.

Premda se tridesetak minuta prije početka treninga spustio pljusak, vrijeme se smilovalo i u trenutku kada su Luka Modrić i ostatak ekipe zakoračili na travnjak terena u Episcopal High School pojavilo se sunce.

Sjajna atmosfera

Već uobičajeno za velika natjecanja prvi trening je bio otvoren za javnost na oduševljenje brojnih hrvatskih navijača i lokale zajednice. Trening su organizirali FIFA, Grad Aleksandrija i Episcopal High School. Bio je to događaj na koji se moglo doći samo s pozivnicama, a bio je namijenjen lokalnoj zajednici, posebno djeci i nogometnim školama.

Okupilo se oko 800 ljudi, među kojima i brojni hrvatski navijači pristigli iz bliže i dalje okolice. Atmosfera na treningu je bila sjajna, posebno oko terena gdje su se navijači odlično zabavljali. Pojavili su se i tamburaši iz društva sv. Josipa iz Pittsburgha. Uz njih su bila i djeca u narodnim nošnjama.

"Hrvatska je stigla na prvenstvo, zato što joj je ovdje mjesto," orio se bečarac. Pjevala se i Thomsonova "Lijepa li si..."

"Svima nam ovo mnogo znači, velika je stvar za hrvatske zajednice dolazak reprezentacije u SAD. Uzbuđeni smo i jedva čekamo početak prvenstva," kazao je Dario Barišić između dvije "tamburaške akcije". Barišić je porijeklom iz Đakova, a u SAD je od 2002. godine.

"Najvažnije je da reprezentacija prođe skupinu, a nakon toga sve je moguće," dodao je.

Oduševljenje atmosferom nije skrivao niti Amerikanac Eric koji je prije mjesec dana dobio hrvatsku putovnicu. Naime, djed njegove supruge je preko Brača i Australije stigao do Sjedinjenih Država.

"Ja sam Amerikanac rođen u D.C.-u, ali sada sam Hrvat," kazao je sa smiješkom. U njegovom društvu je bila i kćer Bri.

"Obožavam nogomet, posebno Modrića i Perišića, sjajni su. Nadam se da će 'Vatreni' daleko dogurati na prvenstvu," kazala je.

Za to vrijeme igrači su marljivo nizali vježbe. Bio je to trening na kojem Zlatko Dalić i njegov stožer nisu otkrivali "karte", završno brušenje igre uoči početka Svjetskog prvenstva kreće od sutra kada će treninzi biti zatvoreni za medije, izuzev uvodnih 15 minuta.

Foto: RTL DANAS

Prava "ludnica" je nastala kada je su igrači počeli dijeliti malene lopte, a zatim i potpisivati dresove, majice, kopačke, raditi selfije. Najviše "posla" imao je Modrić, koji je uz hrvatske suvenire potpisivao i brojne Realove dresove.

Odlični uvjeti

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić podijelio je s hrvatskim novinarima prve dojmove po dolasku "Vatrenih" u Aleksandriju.

"Imamo prekrasne uvjete, doček je bio lijep i u hotelu i ovdje u samom kampu. Vidjeli ste što sve čini ovaj prekrasni kamp. Sve je na najvišem nivou," kazao je Kustić.

"Ovoliki broj ljudi na našem treningu pokazuje koliko cijene naše igrače i reprezentaciju. Igrači su zadovoljni, to je najvažnije. Možemo se u miru pripremati za utakmice koje nam dolaze," dodao je prvi čovjek hrvatskog nogometa.

Na prvom treningu "Vatrenih" pojavila se i gradonačelnica Aleksandrije Alyia Gaskins.

"Uzbuđeni smo i sretni jer smo ugostili jednu od najboljih reprezentacija svijeta. Za nas je ovo velika prilika, ugostiti tako veliku reprezentaciju, ali i pokazati svu raskoš Aleksandrije," kazala je.

"Ovo je trenutak slavlja sporta i nogometa, ali i stvaranja jednog velikog prijateljstva. Nadam se kako ćemo svojim gostoprimstvo, sjajnim sportskim objektima i sigurnim okruženjem upisati se u mapu sportskog turizma," dodala je.

Svjetsko prvenstvo počinje u četvrtak utakmicom između Meksika i Južne Afrike, a "Vatreni" kreću u akciju 17. lipnja u Dallasu ogledom protiv Engleske.