Jeftina tetovaža skupo ju je koštala: Za njezino uklanjanje već dala paprenu svotu

Kad je imala 18 godina, činilo joj se da je to sjajna ideja, no danas bi najradije vratila vrijeme. Američka fitness influencerica Gabriella Ellyse Abutbol dala je istetovirati sovu na boku tijela nakon što je motiv pronašla na internetu.

Međutim, tetovaža joj je ubrzo postala odbojna, suprug ju je uspoređivao s logotipom lanca restorana Hooters, a otac s njom zbog toga nije razgovarao čak nekoliko mjeseci. Danas Gabriella skupo plaća svoju mladenačku nepromišljenost.

"Bila sam s nekoliko prijatelja, mislili smo da će biti zabavno, a na Pinterestu smo pronašli sliku sove koja je umjesto očiju imala hvatače snova. Bila sam mlada i činilo mi se da je to baš fora", prisjeća se Gabriella iz San Diega. No oduševljenje nije dugo trajalo.

"Sto posto žalim što sam napravila tu tetovažu. Izgledala je kao velika crna mrlja na boku mog tijela, a ja samo želim ponovno imati svoju prirodnu kožu", priznala je influencerica.

Foto: Profimedia

Tetovažu pokušava ukloniti već četiri godine

Sumnje je dodatno potaknuo i njezin suprug, s kojim je u vezi već deset godina. Njemu je sova neodoljivo podsjećala na logotip američkog lanca restorana Hooters.

Još burnije reagirao je njezin otac.

"Bio je potpuno protiv tetovaža, a kada sam je napravila, toliko se naljutio da je prekinuo svaki kontakt sa mnom i nekoliko mjeseci nije razgovarao sa mnom", otkrila je.

Danas se cijeloj situaciji zajedno smiju, a otac joj često govori da je to bila najgora investicija u njezinu životu. Razlog je jednostavan – sama tetovaža stajala je oko 400 eura, dok je njezino uklanjanje dosad koštalo približno 13 tisuća eura, a konačni račun još nije zaključen.

Gabriella tetovažu pokušava ukloniti već četiri godine. U prvoj klinici prošla je čak 18 laserskih tretmana, koji su, kako kaže, bili "nepodnošljivo bolni", a pritom gotovo nisu dali rezultate.

Dobro razmislite prije tetoviranja

Na kraju je promijenila liječnika i iza sebe sada ima ukupno oko 32 tretmana. Na njih odlazi jednom svakih osam tjedana i nada se da su joj preostala još samo jedan ili dva. Konačni trošak mogao bi dosegnuti oko 15.600 eura.

"Kad pogledam unatrag, to je bila jedna od najvećih pogrešaka koje sam napravila", priznaje Gabriella. Smatra da bi mladi ljudi trebali dobro razmisliti prije nego što donesu sličnu odluku.

"S 18 godina čovjek je potpuno drugačiji nego s 30 ili 40. Ono što mi je tada bilo cool, danas mi više uopće nije."

U jednom je ipak potpuno sigurna. Kada sova jednom zauvijek nestane, na njezinu tijelu više neće biti nijedne nove tetovaže.

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