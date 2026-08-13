Garcia: 'Gradimo momčad po putu. Livaja? Napravio je ono što smo tražili'

Uz dvije pobjede protiv litavskog Žalgirisa nogometaši Hajduka su izborili plasman u play-off ovosezonske Konferencijske lige, završne kvalifikacijske stepenice prema ligaškom dijelu.

Hajduk je debelo prema play-offu zakoračio gostujućom pobjedom 5-2 u prvom susretu u gostima, dok su ovog četvrtka Splićani na svom Poljudu slavili s 4-0 (0-0). Sve su golove Splićani dali u nastavku susreta. Dario Melnjak je bio strijelac u 54. minuti, dok je Adam Huram pogodio za 2-0 u 69. minuti. U završnici su uslijedila još dva gola. Bamba je u 80. povećao na 3-0, a Michele Šego u 82. zabio za konačnih 4-0.

Nakon uakmice trener Hajduka Gonzalo Garcia ponovno je uoči utakmice dobio zvižduke Poljuda, a nakon velike pobjede podijelio je svoje razmišljanja na konferenciji za medije.

Na početkuse osvrnuo na to da Hajduk u uzvratu nije primio pogodak, a ranije je primao dva gola po utakmici.

"Primamo golove, mislim da je to zbog toga jer se povučemo. Igrali smo protiv Pafosa koji ima jake igrače. Protiv Žiline smo primili iz tranzicije, zabili su iz obje šanse. Moramo nešto promijeniti, tako je otkad sam došao. Paničarimo i moramo to promijeniti. Povučemo se, protivnik dođe u kazneni prostor i zabije. Teško je i opisati neke golove. Moramo nastaviti raditi, ove sezone je slično kao i prošle. Nešto se pita i protivnika, Pafos nam je zabijao, Istra je zabila iz nekoliko šansi. To je težak dio trenerstva, na meni je da to popravim. Vidim što je dobro, a što ne i što moram napraviti. Svi se moraju vraćati u obranu, inače se dogode loše stvari", rekao je i dodao:

"Nekad morate biti realistični. Imamo puno mladih igrača, vrijeme će pokazati kakvi će biti igrači za nekoliko godina. Odigrali smo osam utakmica ove sezone, ima puno novih igrača i gradimo momčad po putu. Prije tri tjedna neki igrači nisu bili u kadru, a danas su startali. Sve ovisi o tome koliko ste realni."

Osvrnuo se potom na play-off Konferencijske lige u kojemu Hajduk čeka poljski Rakow.

"Sretan sam, momci rade sjajno i naporno. Rade najbolje što mogu, nekad je dobro, a nekad je loše. Rakow će biti težak protivnik, moramo biti organizirani, agresivni i dobri na lopti. Ako nećemo biti reaktivni, uništit će nas. Bit će teško u play-offu, napokon smo došli tu i potrudit ćemo se proći dalje", izjavio je.

Osvrnuo se nakon toga na potencijalna pojačanja u momčadi.

"Neću sad pričati specifično. Sve ovisi o tome što se smatra uspjehom i neuspjehom. Trebamo se pojačati, neki igrači su otišli, neki su došli i moramo vidjeti što ćemo s onima koji su tek došli. Znam što mogu očekivati od svih i trebat će nam vremena. Puno je promjena, sve ovisi o tome hoće li i netko otići", rekao je pa za kraj odgovorio na pitanje o Liaji koji je bio u početnom sastavu:

"Igrao je dobro, solidno. Napravio je ono što smo tražili od njega."