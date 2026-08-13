Bivša zvijezda Rijeke detektirala glavni problem Kekove ekipe: 'Moraju naći neko rješenje'

Nogometaši Rijeke igrat će dvije utakmice play-offa Konferencijske lige, posljednjeg kvalifikacijskog kruga prije ligaškog dijela, nakon što su u dva dvoboja bili bolji od finskog Ilvesa s ukupnih 2-1.

Poslije minimalne pobjede 1-0 na Rujevici Rijeka je ovog četvrtka, u uzvratu u finskom Tampereu, remizirala 1-1. Osigurala je Rijeka time play-off i dvije utakmice protiv danskog Midtjyllanda ili irskog Bohemiansa. Rijeka će gostovati u prvom susretu 20. kolovoza, dok se uzvrat na Rujevici igra sedam dana kasnije.

Riječani su u prvom poluvremenu držali utakmicu pod svojom kontrolom, da bi u nastavku primili gol pa brzo izjednačili i pokazalo se ne kraju da im je to izjednačenje bilo dovoljno za plasman u play-off. Ilves je poveo golom Stanislava Baranova u 64. minuti, dok je na 1-1 izjednačio Justas Lasickas u 70. minuti.

Utakmicu je za Net.hr prokomentirao Daniel Šarić, bivši hrvatski reprezentativac i legenda Rijeke.

Foto: Jonathan Moscrop/Zuma Press/Profimedia

Kontrola pa obrana

"U prvom poluvremenu malo me je Ilves razočarao jer u biti ništa nije napravio s obzirom na to da igra doma. Rijeka je kontrolirala utakmicu cijelo vrijeme. Drugo poluvrijeme se dosta toga promijenilo, puno bolje za Ilves. Otvaranje drugog poluvremena velika šansa za njih, nakon toga gol i sreća da je Rijeka iz jednog odbijanca pogodila", rekao je na početku Šarić pa se osvrnuo na dramu u završnici u kojoj se Rijeka povukla i svim silama čuvala remi:

"Zadnjih petnaestak minuta Ilves je dosta stiskao, imao je par onako dosta opasnih situacija, ali je Rijeka uspjela izdržati. Oni su zbilja išli 'va banque' i igrali su dobro. Rijeka se odlučila na obranu i bilo je tu puno opasnih situacija. Mislim da je Rijeka puno bolja ekipa, ali premalo je toga napravljeno u ofenzivnom dijelu i onda se dovedete u situaciju da se trese zadnjih petnaestak minuta."

Sterilnost u napadu i ovisnost o Fruku

Najveći problem Rijeke, koji je bio vidljiv i u Finskoj, jest igra u napadu kada u momčadi nema Tonija Fruka. Bez svog ključnog igrača, momčad djeluje bezopasno i predvidljivo.

"Mislim da Rijeka ima problema kad nema Fruka u ofenzivnom dijelu. Osim jedne šanse glavom, Rijeka nije opasno došla pred gol Ilvesa, a mislim da je to premalo protiv jedne takve ekipe. U tom ofenzivnom dijelu jako se ovisi o njemu. Mislim da kada nemate takvog igrača, i puno jače ekipe od Rijeke bi to osjetile. Oni moraju naći neko rješenje i dojam je da su zbilja bez njega vrlo sterilni prema naprijed", istaknuo je Šarić.

'Vrlo ozbiljna prepreka'

Rijeku u borbi za ulazak u skupine Konferencijske lige gotovo sigurno čeka danski Midtjylland, momčad koja će biti puno veći izazov od Ilvesa.

"Sigurno će to biti Midtjylland i to je zbilja jedna, rekao bih, dosta ozbiljna prepreka s obzirom na ove prve dvije utakmice. Mislim da je to jedna vrlo, vrlo ozbiljna ekipa i da će Rijeka, ako želi ući u Konferencijsku ligu, morati igrati puno bolje nego što je to bilo u ovim utakmicama, pogotovo u ofenzivnom dijelu. Rijeka mora jednostavno puno više kreirati. Nadamo se da će se Fruk do tada rehabilitirati i biti unutra, jer će momčad automatski biti opasnija. Ali kažem, bit će jako teška prepreka. Rijeka mora, mora puno bolje igrati", zaključio je Šarić.