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HZJZ tvrdi da je voda u Lici ispravna, građani oprezni: 'Nemamo povjerenja'

Voda u Lici dobra je za piće, pokazali su to novi rezultati analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Uzorci će se idući tjedan uzimati i iz bunara i cisterni, za što se već sada prijavilo 50 stanovnika.

"Išla sam kupiti vodu. Nemam povjerenja u analize", kaže nam Marija Smokrović iz Gospića.

"Ne vjerujem da je ispravna s obzirom na to što se sve dešava", kazao je Zvonimir Kostelac iz Otočca.

Marko Bačić iz Gospića smatra da je voda najvjerojatnije i dalje sigurna.

"Vjerujem da vjerojatno jest još uvijek dobra za piće, ne može to tako brzo probiti kroz sedimentne stijene", rekao je Bačić.

Više pogledajte u prilogu

 

 

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13.8.2026.
21:10
Iva VukšićLeona Šiljeg
LikaVodaVoda Za PićeHrvatski Zavod Za Javno Zdravstvo
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