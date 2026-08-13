HZJZ tvrdi da je voda u Lici ispravna, građani oprezni: 'Nemamo povjerenja'

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Voda u Lici dobra je za piće, pokazali su to novi rezultati analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Uzorci će se idući tjedan uzimati i iz bunara i cisterni, za što se već sada prijavilo 50 stanovnika.
"Išla sam kupiti vodu. Nemam povjerenja u analize", kaže nam Marija Smokrović iz Gospića.
"Ne vjerujem da je ispravna s obzirom na to što se sve dešava", kazao je Zvonimir Kostelac iz Otočca.
Marko Bačić iz Gospića smatra da je voda najvjerojatnije i dalje sigurna.
"Vjerujem da vjerojatno jest još uvijek dobra za piće, ne može to tako brzo probiti kroz sedimentne stijene", rekao je Bačić.
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