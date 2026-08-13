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OBJAVIO HZJZ /

Ispitani uzorci u skladu su s vrijednostima: Ovo su najnoviji rezultati analize vode u Lici

Ispitani uzorci u skladu su s vrijednostima: Ovo su najnoviji rezultati analize vode u Lici
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Foto: Shutterstock

Dodatne kemijske i mikrobiološke analize još traju, a njihovi rezultati bit će objavljeni naknadno

13.8.2026.
15:56
RTL Danas
Shutterstock
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Rezultati najnovijeg uzorkovanja vode na području Ličko-senjske županije pokazali su da su svi ispitani uzorci zdravstveno ispravni i u skladu s propisanim vrijednostima.

Uzorkovanje je provedeno u utorak, 11. kolovoza, kada su uzeta tri uzorka sirove vode i tri uzorka vode na mjestu korištenja. Analize su pokazale da su koncentracije svih ispitanih tvari bile ispod maksimalno dopuštenih vrijednosti.

Posebno su analizirani i PFAS spojevi. U svim uzorcima njihove koncentracije, kao i njihov ukupni zbroj, bile su ispod granice kvantifikacije od 0,0015 mikrograma po litri za pojedini spoj.

PFAS spojevi ispod granice kvantifikacije

Rezultati su, navode iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u skladu s ranijim analizama koje se redovito provode na izvorištima i u vodoopskrbnoj mreži.

Dodatne kemijske i mikrobiološke analize još traju, a njihovi rezultati bit će objavljeni naknadno. HZJZ će nastaviti pratiti stanje i izvještavati javnost o novim nalazima.

UzorakKvaliteta VodeLičko Senjska županijaHzjzAnalize
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