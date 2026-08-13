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ZGODNA RENATA /

Splitska morska sirena: Mama bivšeg Hajdukovca pokazala zavidnu 'akrobaciju' u kupaćem kostimu

Splitska morska sirena: Mama bivšeg Hajdukovca pokazala zavidnu 'akrobaciju' u kupaćem kostimu
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

U kratkom videozapisu, snimljenom usred špice ljetne sezone na jednom od najljepših hrvatskih otoka, Renata je pokazala zavidnu fizičku spremu

13.8.2026.
16:39
Hot.hr
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Bivša Miss Universe Hrvatske, a danas poznata fitness trenerica, Renata Lovrinčević Buljan (50), ponovno je dokazala da su godine za nju samo broj. Objavom na Instagramu, snimljenom u popularnoj uvali Ždrilca na Hvaru, izazvala je lavinu pozitivnih reakcija.

Video u kojem izvodi impresivan akrobatski skok s broda postao je glavna tema među njezinim pratiteljima, a Renata je iskoristila priliku da svoje fanove i nagradi.

U kratkom videozapisu, snimljenom usred špice ljetne sezone na jednom od najljepših hrvatskih otoka, Renata je pokazala zavidnu fizičku spremu. Odjevena u bikini boje mora, izvela je salto unaprijed s pramca broda u kristalno čisto more. Komentari su se ubrzo počeli nizati: "Vrhunski skok", "Woow, koji skok", i "Tijelo za 10" samo su neke od pohvala koje su joj uputili pratitelji.

Među brojnim pohvalama istaknuo se i jedan duhovit komentar: "Čudo da nema nekog tu u blizini da glumi da se davi i da bude spašen". Naime, Renata je prije 27 godina bila dio prve spasilačke službe u Hrvatskoj, a kako su mediji prenijeli, za jedan magazin je prošle godine ponovno uskočila u ulogu spasiteljice i rekreirala scene u stilu popularne serije "Baywatch".

Podsjetimo, Renata je u sjećanju mnogih ostala kao pobjednica izbora za Miss Universe Hrvatske 2000. godine. Ipak, krunu i lentu zamijenila je diplomom Kineziološkog fakulteta i posvetila se onome što istinski voli - promicanju zdravog života. Majka je bivšeg igrača Hajduka, Borne Buljana (21) koji je u 2025. godini počeo igrati za slovenski klub Bravo.

Renata LovrinčevićLjetoMoreInfluencerica
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