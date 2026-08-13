Što s Vatrenima nakon Dalića? Hrvati nisu optimistični: 'Visoko je postavio ljestvicu'

Zlatko Dalić stigao je u Dubai i službeno preuzeo reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Bivši hrvatski izbornik danas je predstavljen kao novi trener, čime počinje novo poglavlje njegove karijere nakon gotovo devet godina na klupi Vatrenih. Dalić se tako vraća u zemlju u kojoj je već ostavio dubok trag.

Od 2014. do 2017. vodio je Al Ain, s kojim je osvojio prvenstvo i Predsjednikov kup, a stigao je i do finala Azijske Lige prvaka. Sada ga čeka novi izazov, uspjeh na reprezentativnoj razini.

"Kad jedna ovakva zemlja s toliko moći da u ruke Hrvatima njihov nogomet, onda je to zaista velika stvar za sve nas i jedan veliki plus za Hrvatsku u svakom smislu. Dokaz tome su i rezultati koje Hrvatska pravi u zadnje vrijeme i oni su to prepoznali i dali su nam šansu. Ja sam uvjeren da ćemo mi kao stručnjaci iz Hrvatske napraviti pomak ovdje, napraviti dobre rezultate i da ćemo sve skupa to opravdati", rekao je Dalić.

Kakve rezultate Vatrenih očekujete nakon ere Zlatka Dalića?

Nakon Dalićeva odlaska i početka nove ere hrvatske reprezentacije, u našoj redovnoj rubrici pitali smo i vas: "Kakve rezultate Vatrenih očekujete nakon ere Zlatka Dalića?"

Dio čitatelja vjeruje da će naglasak biti na kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, pa Sven Majstorović piše da će se Bilić "koncentrirati na kvalifikacije za EP", dok će Ligu nacija iskoristiti za uigravanje i priključivanje mlađih igrača.

Robert Gašparac nešto je oprezniji. "Ne tako dobre, ali ako se nastavi u istom pravcu i s istim igračima, onda je sve moguće. Dalić je visoko postavio ljestvicu", napisao je.

Za Antuna Nunu, pak, rezultat nije jedino mjerilo. Najvažnije mu je da igrači na terenu daju maksimum: "Ako daju sve od sebe dok su na terenu, pa makar i ne išli na europsko ili svjetsko prvenstvo, mogu reći samo svaka čast!"

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