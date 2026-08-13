Paprike, šljive, marelice, pogledajte cijene na tržnici: Priznajemo - ovo nismo očekivali

Štandovi osječke tržnice ovih su dana puni sezonskog voća i povrća, a cijene većine proizvoda već se tjednima gotovo ne mijenjaju. Kupci tako mogu birati između brojnih domaćih namirnica, od tikvica i rajčica do paprika, šljiva i lubenica.

Kilogram tikvica, krastavaca, kupusa ili krumpira stoji oko dva eura, dok se vezica mladog luka i komad zelene salate prodaju za jedan euro, piše SiB.hr.

Mahune su među skupljim povrćem, no njihova je cijena pala sa šest na četiri eura po kilogramu.

Stabilne su i cijene voća. Kilogram šljiva, dinja ili jabuka stoji oko 1,50 eura, krušaka dva, breskvi 2,50, a grožđa tri eura.

Za 250 grama kupina, malina ili borovnica treba izdvojiti oko tri eura, dok kilogram lubenice i klip kukuruza šećerca stoje oko 80 centi.

Paprika među najtraženijim proizvodima

Jedna od najtraženijih ljetnih namirnica i dalje je paprika, čija se cijena kreće oko 2,50 eura po kilogramu. Na štandovima se mogu pronaći različite vrste, od babure do ljutih feferona, a posebno se traže crvene roge za pripremu zimnice i ajvara.

"Paprika se sada jako dobro prodaje, a posebice crvena. Ljudi već kupuju veće količine za pripremu zimnice, a traže se i babure za svakodnevno kuhanje. Cijena nam je već neko vrijeme ista, pa su kupci zadovoljni", rekao je za SiB.hr jedan od prodavača.

Foto: SiB.hr

U ponudi je i domaća mljevena paprika. Sto grama slatke stoji oko četiri eura, dok se ljuta prodaje za pet do sedam eura.

"Mljevena ljuta paprika traži dodatni posao nakon berbe. Paprike prvenstveno treba pravilno osušiti, očistiti i samljeti, a njihova kvaliteta i jačina ovise i o sorti koju uzgajamo. Budući da je cijeli proces zahtjevniji i zahtjeva više ručnoga rada, to se odražava i na cijenu", objasnio je uzgajivač.

Rajčice za salatu i zimnicu

Na tržnici ne nedostaje ni domaćih rajčica. Kilogram obične rajčice stoji oko dva eura, volovskog srca tri, dok se rajčice namijenjene kuhanju na pojedinim štandovima mogu pronaći za oko 1,50 eura po kilogramu. Litra već kuhane rajčice prodaje se za tri do četiri eura.

"Uglavnom se za kuhanje biraju one malo manje, grbavije i lošijega izgleda, dok su one ljepše rajčice za konzumaciju. Mi u ponudi imamo tzv. šljivaricu koja je duguljasta, mesnata i s manje soka, što ju čini pogodnijom za kuhanje. S druge strane, naša je jabučarka okruglasta, krupna i sočnija, pa ju se češće koristi za salate i svakodnevnu konzumaciju", ispričala je prodavačica.

Foto: SiB.hr

Vrućine skraćuju sezonu

Prodavači očekuju da će se ponuda kuhane rajčice dodatno povećati tijekom idućih dana, no upozoravaju da bi sezona mogla završiti ranije zbog visokih temperatura i manjka kiše.

"Sretni smo jer nam je urod, unatoč velikim vrućinama, dobar. Štoviše, moramo ih svakodnevno zalijevati, i to mnogo više u odnosu na prošlu godinu jer kiša gotovo i nema", rekla je jedna od uzgajivačica.

Unatoč suši i visokim temperaturama, ponuda na osječkoj tržnici zasad je bogata, a cijene većine proizvoda ostaju stabilne.