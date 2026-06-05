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Neočekivana slastica u umaku od rajčice: Nije šećer, a kuhari je kuju u zvijezde

Neočekivana slastica u umaku od rajčice: Nije šećer, a kuhari je kuju u zvijezde
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Foto: Shutterstock

Jedan neočekivani sastojak iz svijeta slastica pretvara legendarni umak od rajčice Marcelle Hazan u pravo gastronomsko iznenađenje

5.6.2026.
8:59
Antonela Ištvan
Shutterstock
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Postoje recepti koji svojom jednostavnošću prkose logici i postaju legende, a umak za tjesteninu talijanske kulinarske autorice Marcelle Hazan upravo je jedan od takvih.

Kuhari i gurmani već ga desetljećima proglašavaju najboljim na svijetu, a njegova tajna leži u samo tri sastojka: konzervi pelata, glavici luka prerezanoj napola i izdašnoj količini maslaca. Dok se većina umaka bazira na maslinovom ulju, maslac je ovdje ključan jer savršeno balansira kiselost rajčice i daje umaku bogatu, svilenkastu teksturu.

No, autorica recepata na Expressu Eleanor Wilkinson vjeruje da je ovaj klasik moguće učiniti još boljim uz pomoć jednog potpuno neočekivanog dodatka – mahune vanilije. Wilkinson je otkrila da je ovaj trik naučila na farmi vanilije na Mauricijusu.

"Ono što mnogi ne znaju jest da je vanilija zapravo začin, a ne nešto što je samo po sebi slatko", objasnila je. "Iako se čini čudnim, ona umaku dodaje notu kakvu nikad prije nisam probala. Okus je predivan i zanimljiv, a recept ostaje iznimno jednostavan."

Iako se u početku čini kao luda ideja, sa svakim novim zalogajem postaje jasno da je zapravo briljantna. Vanilija se spaja s maslacem i čini umak još bogatijim i dekadentnijim, ali bez osjećaja težine ili pretjerane slatkoće. Nije nimalo napadna, već zaokružuje okus na suptilan i elegantan način, podižući jednostavno jelo na novu razinu.

Neočekivana slastica u umaku od rajčice: Nije šećer, a kuhari je kuju u zvijezde
Foto: Shutterstock

Recept za umak od rajčice s maslacem i vanilijom

Sastojci

  • Jedna konzerva (400 g) pelata (najbolje su cijele šljivar ili cherry rajčice)

  • Jedna glavica luka, prerezana napola
  • 50 g maslaca
  • Jedna mahuna vanilije (ili dvije čajne žličice ekstrakta vanilije)
  • Sol
  • Dvije porcije tjestenine po izboru

Priprema

  1. Nježno protrljajte mahunu vanilije kako biste oslobodili sjemenke. Prerežite je uzdužno napola, a zatim vrhom noža istružite sjemenke.
  2. U posudu na srednje jaku vatru stavite konzervirane rajčice, polovicu luka, maslac i sjemenke vanilije (možete dodati i mahunu). Pustite da krčka 40 do 45 minuta. Ako se umak prebrzo zgusne, dodajte malo vode.
  3. Kušajte i posolite po želji.
  4. Skuhajte tjesteninu tako da bude malo tvrđa nego "al dente". Izvadite luk iz umaka, a zatim kuhanu tjesteninu prebacite u posudu s umakom, dodajući i malo vode od kuhanja.
  5. Sve zajedno promiješajte i kuhajte još nekoliko minuta dok tjestenina ne postane "al dente" i dok se umak ne prilijepi za nju.

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