Poznata kuharica se kune u ovaj recept: Salata s piletinom brzo je gotova, a preukusna je

Poznata kuharica se kune u ovaj recept: Salata s piletinom brzo je gotova, a preukusna je
Foto: Shutterstock

Može se poslužiti kao zasitan ručak ili lagana večera, a priprema traje manje od deset minuta, što je čini praktičnim rješenjem za izbjegavanje dugotrajnog boravka u kuhinji

1.6.2026.
17:05
Antonela Ištvan
Shutterstock
Tijekom visokih ljetnih temperatura, dugotrajna priprema složenih i teških obroka mnogima postaje odbojna. U potrazi za idealnim ljetnim jelom, koje bi trebalo biti lagano, hranjivo i brzo, mnogi se često suočavaju s nedostatkom ideja.

Rješenje nudi legendarna britanska kuharica Mary Berry, čiji su recepti postali sinonim za jednostavnost, eleganciju i besprijekoran okus. Jedan od njezinih najpopularnijih recepata za toplo vrijeme jest salata koja spaja piletinu, avokado i slaninu u iznimno ukusnu cjelinu, piše Mirror.

Recept za salatu s piletinom

Njezin recept, predviđen je za šest osoba, a ključ uspjeha leži u izvanrednom preljevu od jogurta i estragona koji, prema navodima, "ovu salatu podiže na potpuno novu razinu".

Sastojci za šest osoba:

Za preljev od jogurta i estragona:

  • 300 ml prirodnog jogurta
  • sok polovice limuna
  • 1 žlica nasjeckanih listova estragona
  • 2 mlada luka, fino narezana
  • 1 žlica Dijon senfa
  • 1 žličica sitnog šećera
  • 2 žličice bijelog vinskog octa
  • sol i svježe mljeveni crni papar

Za salatu:

  • meso jednog kuhanog pileta, bez kože, narezano na komade
  • 6 traka dimljene slanine
  • 2 glavice salate Little Gem (ili slične hrskave sorte), razdvojenih listova
  • 50 g rikole
  • 2 manja avokada, narezana
  • 25 g tostiranih bučinih sjemenki
  • sol i svježe mljeveni papar

Postupak:

  1. Za pripremu preljeva, sve navedene sastojke stavite u zdjelu. Začinite solju i paprom po ukusu te dobro promiješajte. Dodajte kuhanu piletinu u preljev i osigurajte da su svi komadi ravnomjerno obloženi. Pokrijte zdjelu i ostavite u hladnjaku da se marinira najmanje dva sata, a po mogućnosti preko noći.

  2. Slaninu prepecite na roštilju ili u tavi do zlatno-smeđe boje i hrskave teksture. Izvadite je na kuhinjski papir kako bi se upio višak masnoće. Kada se ohladi, narežite je na manje komade.

  3. Na veliki tanjur za posluživanje rasporedite listove salate (po dva do tri zajedno) kako biste oblikovali šest "gnijezda". U svako gnijezdo od salate dodajte rikulu, a zatim žlicom rasporedite mariniranu piletinu.

  4. Preko piletine posložite kriške avokada. Na kraju salatu pospite komadićima hrskave slanine i tostiranim bučinim sjemenkama. Prije posluživanja dodatno začinite solju i paprom po želji.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
