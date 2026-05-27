Tajna savršenih makarona sa sirom: Recept kuhara s tri Michelinove zvjezdice

Ako ste ljubitelj makarona sa sirom, ali se mučite s postizanjem savršene kremaste teksture bez osjećaja težine, vrijeme je da isprobate recept koji mijenja pravila igre. Podijelio ga je kuhar Jack Croft, a temelji se na metodi Hestona Blumenthala, slavnog kuhara s tri Michelinove zvjezdice. Njegova tajna leži u izbjegavanju klasičnog bešamel umaka, što jelu daje neočekivanu lakoću i bogatstvo okusa.

Blumenthalov pristup: Znanost u službi okusa

Heston Blumenthal poznat je kao predvodnik multisenzornog kuhanja, a njegov pristup temelji se na razumijevanju kemijskih procesa koji stoje iza pripreme hrane. Njegov recept za makarone sa sirom, koji je ponovno postao popularan, savršen je primjer te filozofije. Umjesto tradicionalne zaprške od brašna i maslaca koja čini osnovu bešamela, Blumenthal koristi kombinaciju pilećeg temeljca, kukuruznog brašna i pažljivo odabranih sireva. Time se izbjegava težina, a istovremeno se postiže dubina okusa.

Recept za makarone sa sirom

Sastojci:

Suha tjestenina (makaroni)

Sol i svježe mljeveni crni papar u zrnu

Maslinovo ulje

Pileći temeljac

Ružmarin i timijan (svježi)

Suho bijelo vino

Sir Gruyère

Američki sir u listićima

Krem sir

Kukuruzno brašno

Maslac

Panko krušne mrvice

Listići kadulje

Dijon senf

Priprema korak po korak:

Kuhanje tjestenine: U posudu stavite suhu tjesteninu, prelijte je vodom i lagano posolite. Kuhajte otprilike pet minuta, samo dok ne bude polukuhana (parboiled). Procijedite, vratite u posudu i prelijte s malo maslinovog ulja kako se ne bi zalijepila. Aromatiziranje temeljca: U posebnoj posudi zagrijte pileći temeljac. Dodajte ružmarin, malo timijana i zrna crnog papra. Lagano kuhajte oko 25 minuta kako bi se arome prožele. Nakon toga procijedite temeljac. Priprema baze za umak: U tavu ulijte suho bijelo vino i reducirajte ga na vatri dok ne postane lagano slatko i kiselo. To će pomoći uravnotežiti bogatstvo sira. Priprema sireva: Naribajte Gruyère i pomiješajte ga s listićima američkog sira i kukuruznim brašnom. Kukuruzno brašno će osigurati baršunastu teksturu umaka bez grudica. Spajanje umaka: Procijeđeni temeljac zagrijte na otprilike 80 °C, pazeći da ne proključa. Postupno umiješajte mješavinu sira i kukuruznog brašna. Miješajte dok se smjesa ne počne zgušnjavati. Kuhajte na vrlo laganoj vatri još pet minuta uz stalno miješanje. Hrskavi posip: U drugoj tavi otopite malo maslaca. Dodajte panko krušne mrvice, listiće kadulje i timijana te ih prepržite dok ne postanu zlatne i hrskave. Završni trik za umak: Manji dio umaka od sira odvojite sa strane i u njega umiješajte krem sir i malo Dijon senfa. Dobro izmiješajte dok ne postane glatko kako biste izbjegli grudice, a zatim tu smjesu postupno vratite u ostatak umaka. Sjedinjavanje i pečenje: Umak prelijte preko polukuhane tjestenine. Smjesa treba biti prilično rijetka jer će tjestenina upiti još tekućine. Po želji dodajte još sitne kockice Gruyère sira. Sve prebacite u vatrostalnu posudu, pospite pripremljenim hrskavim mrvicama i pecite u pećnici zagrijanoj na 180 °C 15 do 20 minuta.

Rezultat koji nadmašuje očekivanja

Gotovo jelo trebalo bi biti dovoljno rijetko da umak može ključati i stvarati mjehuriće tijekom pečenja. Rezultat je kremast, bogat, ali ne i težak obrok.

"Možete osjetiti sve začinske biljke, ugodnu kiselost, jelo je slatkasto i uravnoteženo", zaključuje Croft. Iako je tehnika malo drugačija, priprema traje otprilike jednako kao i za klasičnu verziju.

Ovaj recept dokazuje da uz malo znanja i nekoliko pametnih trikova, čak i najjednostavnije jelo može postati kulinarsko remek-djelo.

