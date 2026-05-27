RANJIVA TOČKA /

NATO ima plan u slučaju rata s Rusijom: 'Brzo bi doveo masu!'

Foto: Thomas Fuhrmann/Alamy/Profimedia

Promjenom bi se podijelile odgovornosti u regiji, a Njemačko-nizozemski korpus preuzeo bi zapovjedništvo nad latvijskim i estonskim sektorom

27.5.2026.
7:33
danas.hr
NATO planira ojačati obranu na Baltiku primjenom nove zapovjedne strukture koja bi omogućila brzo raspoređivanje njemačkih i nizozemskih trupa u Latviju i Estoniju u slučaju sukoba s Rusijom, izvijestio je Reuters.

Trenutačno, NATO-ove operacije u baltičkim državama i sjevernoj Poljskoj nadgleda jedno multinacionalno zapovjedništvo sa sjedištem u Szczecinu u Poljskoj. Prema planiranim promjenama, Njemačko-nizozemski korpus sa sjedištem u Münsteru u Njemačkoj bit će dodijeljen obrani Latvije i Estonije, rekli su vojni izvori za Reuters.

Promjenom bi se podijelile odgovornosti u regiji, a Njemačko-nizozemski korpus preuzeo bi zapovjedništvo nad latvijskim i estonskim sektorom. Vojni dužnosnici rekli su da bi dodjeljivanje drugog korpusa poboljšalo sposobnost NATO-a da brzo ojača regiju.

Geografska ranjivost Baltika 

Dodavanje još jednog korpusa omogućilo bi NATO-u da brzo dovede "masu", rekao je jedan vojni dužnosnik za Reuters, ukazujući na geografsku ranjivost Baltika i blizinu Rusije.

Izvori su rekli da će Njemačka i Nizozemska, s partnerskim zemljama, sada raditi na izgradnji dodijeljenih snaga. Vojni korpus obično se sastoji od 40.000 do 60.000 vojnika kada je u potpunosti operativan.

Nije bilo odmah jasno kada će odluka stupiti na snagu niti koliko će vojnika u konačnici pasti pod novu zapovjednu strukturu u slučaju sukoba.

Planirano restrukturiranje naglašava stratešku važnost Baltika, posebno usred tekućeg rata Rusije protiv Ukrajine i pojačanih napetosti u cijeloj regiji.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
