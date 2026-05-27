Pochettino povukao potez koji je iznenadio sve: Ovo je njegov popis za Svjetsko prvenstvo

Foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP/Profimedia

Od 26 američkih nogometaša njih je 13 nastupilo na posljednjem Svjetskom prvenstvu, dok će za preostalih trinaestoricu ovo biti premijera na velikoj sceni.

27.5.2026.
12:19
Hina
Argentinac Mauricio Pochettino, izbornik nogometaša Sjedinjenih Američkih Država, objavio je popis od 26 nogometaša koji će predstavljati jednog od tri domaćina na skorašnjem Svjetskom prvenstvu.

„Donijeli smo vrlo teške odluke, ali na kraju vjerujem baš svakome od ovih 26 igrača. Možemo ostvariti jako dobre rezultate na prvenstvu koje je ispred nas“, izjavio je 54-godišnji Pochettino, nekadašnji strateg Espanyola, Southamptona, Tottenhama, PSG-a i Chelseaja koji je na izborničkoj klupi Amerikanaca od prije dvije godine.

Zanimljivost popisa je što Amerikanci vjerojatno od svih reprezentacija na prvenstvu imaju najveći broj onih koji mogu pokrivati i pozicije krilnih napadača. U pitanju su redom Brenden ​Aaronson, Christian Pulišić, Giovanni Reyna, Malik Tillman, Tim Weah i Alejandro Zendejas.

SAD-e se nalaze u skupini D na SP-u zajedno s Turskom, Paragvajem i Australijom.

SAD na Svjetskom prvenstvu 2026.:

Vratari: Chris Brady, Matt Freese, Matt Turner

Obrana: Max Arfsten, ‌Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally, Auston Trusty

Vezni red: Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Cristian Roldan, Tim Weah

Napad: Brenden ​Aaronson, Christian Pulišić, Giovanni Reyna, Malik Tillman, Alejandro Zendejas, Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Haji Wright.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
