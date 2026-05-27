Dalićevo carstvo nekretnina: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, luksuznih stanova i vile na moru

Zlatko Dalić nije samo uspješan izbornik hrvatske nogometne reprezentacije koji je svojim uspjesima zadužio hrvatski nogomet i sport općenito, nego i poslovni čovjek koji ulaže u nekretnine i koji je izgradio svoje carstvo nekretnina, potvrđujući status ne samo najtrofejnijeg izbornika, već i pronicljivog investitora. Zlatko Dalić pametno je tijekom svoje karijere ulagao i stvorio svoje nekretninsko carstvo.

Njegov portfelj, rasprostranjen od urbanih središta Zagreba i Splita, preko obiteljske baze u Varaždinu, do ljetne oaze na Pagu, slika je čovjeka koji zarađeni novac promišljeno ulaže u najprestižnije lokacije. Ipak, iza sjaja luksuznih kvadrata kriju se i kontroverze koje bacaju drugačije svjetlo na neke od njegovih posjeda, otkrivajući priču o birokratskim zavrzlamama, bespravnoj gradnji i ulaganjima koja ga svrstavaju uz bok najmoćnijih ljudi u državi.

Zagreb kao epicentar ulaganja

Glavni grad Hrvatske očito je ključna točka Dalićevih nekretninskih ambicija, gdje je osigurao vlasništvo u nekim od najpoželjnijih novogradnji. Njegov izbor redovito pada na projekte koji jamče luksuz, sigurnost i privatnost, ali i blizinu društvene elite.

Jedna od prvih Dalićevih značajnijih investicija bio je stan u ekskluzivnom Ban centru na Europskom trgu, na korak do Trga bana Jelačića. Iako se nalazi u zgradi u kojoj kvadrate posjeduju neki od najbogatijih Hrvata, poput Matea Kovačića, Dalićev je odabir bio relativno skroman. Riječ je o dvosobnom stanu ukupne površine 93,54 četvorna metra, koji se sastoji od ulaznog prostora, dnevnog boravka s blagovaonicom, jedne spavaće sobe, kuhinje, kupaonice i lođe. Unatoč poziciji u samom središtu moći i kapitala, gdje cijena kvadrata doseže vrtoglave iznose, izbornikov stan svojom kvadraturom odudara od raskošnih penthousea njegovih susjeda, pokazujući svojevrsnu suzdržanost u samom epicentru luksuza.

Da je ulaganje u prestižne zagrebačke kvadrate dio jasne strategije, Dalić je potvrdio kupnjom stana u još jednom elitnom kompleksu, Parku kneževa. Ovdje se odlučio za znatno veći prostor od 147,11 četvornih metara. Stan, koji se sastoji od tri spavaće sobe, dvije kupaonice, prostranog dnevnog boravka i pripadajuće lođe, prema medijskim procjenama, s garažom ga je stajao više od 800.000 eura. Time je postao susjed reprezentativcu Andreju Kramariću i drugim poznatim osobama koje su svoj dom pronašle u ovom modernom zdanju. Nedavno su se pojavile i informacije o daljnjem širenju portfelja u glavnom gradu. Navodno je Dalić investirao u čak dva stana, svaki površine oko 130 kvadrata, u novom stambenom kompleksu tvrtke VMD u Heinzelovoj ulici, čime je nastavio niz ulaganja u visokokvalitetne novogradnje.

Oaze za odmor s osobnim potpisom

Izvan gradske vreve, izbornik je stvorio utočišta za obiteljski odmor, birajući atraktivne lokacije na obali i u miru prirode. Svaka od tih nekretnina nosi poseban pečat, ali i svoju, ponekad neobičnu, priču.

U Novalji na otoku Pagu, u prvom redu do mora, smjestila se moderna dvokatnica s bazenom koju je Dalić nazvao "Villa Ainawi". Ime, uklesano u kamenu na ulazu arapskim pismom, posveta je njegovom bivšem klubu Al Ain iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, čime je unio dašak svoje međunarodne karijere na paški kamen. Mještani ga opisuju kao pristojnog i dragog susjeda koji je pri gradnji inzistirao na autohtonim detaljima poput lavande u dvorištu. Ipak, ova reprezentativna nekretnina krije birokratsku neobičnost. U zemljišnim knjigama, parcela od 800 četvornih metara, na kojoj je izgrađena luksuzna vila, i dalje se vodi kao pašnjak. Vlasništvo je upisano na njegovu suprugu Davorku Dalić, koja je zemljište kupila 2015. godine dok je još bilo isključivo pašnjak.

Splitski ‘Bel Etage’ i poduzetnički pothvati

Dalićev investicijski radar bio je usmjeren i prema Splitu, gdje je postao vlasnik stana u luksuznoj zgradi "Bel Etage" na Duilovu, smještenoj svega stotinjak metara od obale. Ova zgrada, opremljena zajedničkim bazenom, saunom i teretanom, privukla je brojne poznate kupce, a Dalićev susjed postao je i poduzetnik Mate Rimac. Obiteljska baza ipak ostaje u Varaždinu, u elitnom naselju koje mještani nazivaju "Beverly Hills". Uz obiteljsku kuću, Dalić je u Varaždin Bregu nedavno uložio, kako se neslužbeno doznaje, 450.000 eura u zemljište površine 1763 četvorna metra. Svoj poduzetnički duh u Varaždinu je pretočio u restoran "The Family", zamišljen kao svojevrsni muzej uspjeha Vatrenih, te istoimenu suvenirnicu na Franjevačkom trgu.

Kontroverze u zaštićenoj prirodi

Najviše medijske prašine podigla je Dalićeva vikendica u Krušanskom lugu, zaštićenom području Regionalnog parka Mura-Drava, koji je dio ekološke mreže Natura 2000. Na parceli od 1113 kvadrata uz samu Dravu, koju je 2013. godine kupio za svega 2656 eura, niknula je moderna vikendica od 71 četvornog metra. Gradnja u zaštićenom području prirode tretira se kao kazneno djelo, a objekt je evidentiran kao bespravan. Državni inspektorat izdao je rješenje o uklanjanju, no postupak rušenja je privremeno obustavljen. Razlog je zahtjev za legalizaciju koji je podnio još bivši vlasnik, a koji nadležne institucije nikada nisu riješile.

Slučaj je izazvao podijeljene reakcije u javnosti, no lokalne vlasti ističu kako je Dalićev objekt samo jedan od više od 700 ilegalno izgrađenih objekata na tom području, što problem čini sustavnim. Sam izbornik o slučaju je kratko poručio: "Kako će biti svima ostalima, tako će biti i meni". Iako se cijelim slučajem bavilo i Državno odvjetništvo, konkretnog epiloga još uvijek nema.

Elitno naselje kraj Plitvica

Posljednji otkriveni Dalićev poslovni potez svrstava ga u sam vrh hrvatske društvene i poslovne elite. Preko tvrtke Zero Digital, koju vodi sa sinom Tonijem, kupio je parcelu u budućem ekskluzivnom naselju Rakovičko Selište, nedaleko od Nacionalnog parka Plitvička jezera. Projektom je predviđena izgradnja 37 tipskih kuća za odmor, a popis budućih vlasnika otkriva mrežu moćnih i utjecajnih pojedinaca. Među Dalićevim budućim susjedima nalaze se bivši Dinamov trener Ante Čačić, predsjednik Uprave Privredne banke Zagreb Dinko Lucić, izvršni direktor Hrvatskog crvenog križa Robert Markt, predsjednik Općinskog suda u Novom Zagrebu Petar Zaradić te brojni drugi ugledni poduzetnici, liječnici i menadžeri. Ova investicija pokazuje da Dalić ne ulaže samo u kvadrate, već i u društveni kapital, pozicionirajući se u krugu u kojem se donose najvažnije odluke.

Portfelj Zlatka Dalića stoga je mnogo više od pukog niza nekretnina. On je odraz karijere koja ga je odvela od Livna do svjetskih nogometnih vrhova, ali i dokaz poslovne vještine kojom gradi trajno nasljeđe. Od luksuznih stanova u kojima dijeli adresu s najbogatijim Hrvatima, preko idiličnih, ali birokratski spornih oaza za odmor, pa sve do kontroverzne gradnje u zaštićenoj prirodi i ulaganja u ekskluzivna naselja, Dalićeva imovina svjedoči o kompleksnoj slici uspjeha u Hrvatskoj, gdje se isprepliću slava, novac, moć i vječno pitanje odnosa s državom i njenim zakonima.